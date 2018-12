La Prairie : les travaux préparatifs de l’aire TOD en tête de liste

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Les travaux d’aménagement de la phase 1 de l’aire TOD du projet d’écoquartier La Prairie-sur-le-Parc constitueront un des enjeux majeurs pour la Ville de La Prairie cette année.

L’ancien terrain de golf où ce projet verra le jour accueillera divers types d’habitations dont des maisons de ville, jumelées et des condos. À ce sujet, la Ville procédera à une consultation publique le 30 janvier, à 19h, au Centre multifonctionnel Guy-Dupré où seront présentés les concepts préliminaires des aménagements paysagers des cinq parcs et de la place publique de ce futur écoquartier.

Parmi les autres projets, la Ville entreprendra plusieurs réfections de rues et réhabilitations de conduites d’aqueduc.

Enfin, la réalisation d’études et aussi de plans et devis seront entrepris pour des projets qui devraient se réaliser en 2020 ou 2021. La conversion de la Maison-à-tout-le-monde en futur hôtel de ville et la construction d’un chalet nautique dans le parc du Bassin-de-La Prairie y figurent. À cela s’ajoutent la construction d’une passerelle cyclable et piétonnière reliant La Prairie et Brossard et l’aménagement d’une 2e glace de l’aréna municipal.