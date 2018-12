La Prairie précise ses projets à venir

Crédit photo : Gracieuseté - Ville de La Prairie

À la demande du Reflet, la Ville de La Prairie a transmis des informations concernant les projets de son plan triennal d’immobilisations (PTI) 2019-2020-2021 de 80,7 M$ présenté en séance extraordinaire le 3 décembre.

Concernant le déménagement de l’hôtel de ville que la Municipalité dans les locaux de la Maison-à-tout-le-monde, c’est l’ensemble des bureaux administratifs qui sera transféré dans le Vieux-La Prairie. L’actuel hôtel de ville occupe les espaces d’un édifice commercial situé au 170, boulevard Taschereau depuis 1991. Il en coûte annuellement à La Prairie 254 500$ en ce qui a trait à la location.

«La Ville est à compléter le programme fonctionnel technique. Un estimé suivra bientôt», a précisé Dominique Beaumont, directrice des communications à la Ville.

Briqueterie

Un appel d’offres sera lancé dans le but de produire une étude de faisabilité sur le site de l’ancienne briqueterie Meridian. Des experts seront questionnés afin d’établir les grandes lignes d’aménagement des lieux. Cette étude permettra à la Ville de planifier le développement de ce vaste terrain situé en bordure du chemin Saint-José.

«La Ville de La Prairie consultera ensuite les citoyens afin de définir avec eux ce projet qui devra s’harmoniser avec les quartiers limitrophes et correspondre aux aspirations de la population. Mais pour l’instant, la Ville n’en est qu’à l’étude de faisabilité», a souligné Mme Beaumont.

Passerelle

Le projet de passerelle cyclable et piétonnière enjambant la rivière Saint-Jacques vers Brossard se poursuit.

«La Ville finalise présentement l’étude de faisabilité pour définir le meilleur endroit pour traverser la rivière et déterminer le type de passerelle (bois, acier, etc.), ainsi que les coûts. Une décision commune sur le choix de l’emplacement entre les deux Villes sera requise avant de poursuivre avec la phase des plans et devis», a indiqué Dominique Beaumont.

Cette passerelle sera intégrée à l’aménagement du parc du Bassin-de-La-Prairie. À ce chapitre, la Ville souhaite compléter l’aménagement en acquérant du gouvernement fédéral des terrains à cet endroit. Une demande à cet effet a été déposée à Ottawa par la Municipalité.

Sécurité routière

La Prairie ira de l’avant pour fermer certaines ouvertures sur le terre-plein du boulevard Taschereau afin d’améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes. Le choix final sera fait en fonction des commentaires reçus de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries pour ne pas perturber les circuits d’autobus, a mentionné la Ville. La Prairie devra solliciter la permission du ministère des Transports qui a la juridiction du boulevard Taschereau, «mais le MTQ est d’accord avec le principe de réduire le nombre d’ouvertures», a fait savoir Mme Beaumont.

Piscine et autres réalisations

La Ville souhaite entreprendre pour 2020 la reconstruction de la piscine extérieure de la rue Notre-Dame au coût de 1,1 M$. L’ajout de jeux d’eau pour les tout-petits est à l’étude dans la nouvelle version de cette piscine aménagée en 1971.

Ouvert depuis l’automne, le nouvel aréna pourrait d’ici 2021 faire l’objet de travaux pour la réalisation d’une 2e glace.

«Le programme fonctionnel technique reste à élaborer de même que les coûts. Une subvention sera sollicitée et l’année de construction reste à définir», précise la directrice des communications de la Ville de La Prairie.