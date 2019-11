La Prairie réaccréditée Municipalité amie des enfants

La Ville de La Prairie a reçu sa réaccréditation à titre de Municipalité amie des enfants de la part du Carrefour Action Municipale et Famille (CAMF), le 20 novembre, à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant.

La conférence de presse avait d’ailleurs lieu dans une salle utilisée pour les camps de jour, qui revêt une fresque du zoo à la demande d’un enfant.

«Votre ville fait partie des villes qui agissent comme catalyseur de changement au sein de votre territoire. Vous êtes un exemple à suivre», a souligné la présidente du CAMF Doreen Assaad.

La Prairie fait partie des 16 municipalités accréditées en Montérégie. De nouveaux projets et activités familiales seront prochainement mis sur pied par la Ville afin de continuer à offrir «des services de qualité et à répondre aux besoins des familles», a indiqué le conseiller et maire suppléant Pierre Vocino.