La Prairie résilie le contrat de son directeur général

La Ville de La Prairie a résilié le contrat d’emploi la liant au directeur général Guy Hébert, lors de la séance extraordinaire du conseil, le 18 septembre. Elle devra donc, pour une troisième fois en un peu plus de deux ans et demi, se trouver un nouveau DG.

M. Hébert était en poste depuis le 5 août 2019. Dans l’adoption du règlement, la Ville indique que les deux partis se sont «entendus sur les modalités de son départ».

Contacté au téléphone, le maire Donat Serres a assuré que «ç’a s’est fait dans les règles de l’art et de la bonne façon. On vit une période pas facile, ça bouge beaucoup dans le monde municipal et il a quitté. Ce n’est pas la seule Ville où ça bouge. Je pense à Brossard, Candiac et Delson.»

Le 16 janvier 2018, le contrat de Jean Bergeron a été résilié après 14 ans. Puis, le 17 mai 2019, le directeur général Joël Bélanger a quitté son poste pour des raisons «personnelles et familiales».

«C’est un milieu, le monde municipal, explique M. Serres. Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte, mais ce n’est pas évident d’expliquer le départ de chacun. Ça leur appartient, ce sont des choix de carrière.»

Directeur général adjoint

La Ville a nommé un directeur général adjoint en remplacement de M. Hébert. Il s’agit Frédéric Thifault, qui agissait comme directeur des services administratifs et financier ainsi que trésorier.

«C’est la personne qui a été recommandée par M. Hébert», soutient le maire.

«Jusqu’à maintenant, il livre très bien la marchandise, ajoute-t-il. Les communications sont très bonnes avec lui, il est apprécié des autres directeurs. Avec la deuxième vague de COVID-19, il a tout de suite compris les enjeux et il travaille très bien avec le conseil.»