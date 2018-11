La première BMW Série 8 décapotable quitte l’usine!

Article par Olivier Beaulieu

À peine une semaine suivant le dévoilement de la déclinaison décapotable de la nouvelle Série 8 de BMW, voilà que le premier exemplaire assemblé quitte l’usine. Pas de temps à perdre!

On annonce la sortie de la première Série 8 décapotable à peine quatre mois après le lancement du coupé de Série 8 de BMW. Sur les photos mises en ligne par le manufacturier bavarois, on précise qu’il est question de la mouture européenne 840d mue par un moteur six cylindres en ligne turbodiesel de 3,0 litres développant 320 chevaux et un couple de 502 lb-pi. De notre côté du trou d’eau, nous aurons plutôt droit à des versions plus sportives comme la M850i xDrive dotée d’un V8 4,4 litres de 523 chevaux et 553 lb-pi de couple qui atteint les 100 km/h en 3,9 secondes.

Pour ce qui est de la décapotable, le toit se déploie ou se replie en une quinzaine de secondes, même si l’auto est en mouvement – à une vitesse maximale de 50 km/h.

D’ailleurs, du côté de BMW, ce nouveau modèle offre aux consommateurs bon nombre d’améliorations technologiques considérées importantes par le manufacturier. Il proposera une foule d’options qui contribueront au confort des passagers dans le véhicule. Il y aura évidemment des technologies de conduite autonome que l’on retrouve déjà dans certains modèles du catalogue du constructeur, mais aussi des technologies de connectivité avancées. Par ailleurs, une plus grande utilisation de l’aluminium sera faite et, pour la première fois, il y aura la possibilité d’obtenir un toit en plastique renforcé de fibre de carbone pour le coupé.

Selon les données partagées par le groupe BMW, ce modèle arrivera au Canada dès mars 2019. Le prix de détail annoncé par le fabricant est de 131 500 $. Pour davantage de détails techniques sur la voiture, nous vous invitons à consulter l’article exhaustif présentant la BMW Série 8 sur le site du Guide de l’auto