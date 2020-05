La première phase d’ouverture des magasins débutera le 1er juin à Kahnawake

Le Conseil mohawk de Kahnawake a annoncé le 15 mai que des magasins rouvriront graduellement à compter du 1er juin dans une première phase visant à relancer l’économie, si la situation reste stable comme elle l’est depuis le début de la crise de la COVID-19 sur le territoire.

Le Commissaire de la Sécurité publique, Lloyd Phillips, a expliqué à Gravité Média qu’il s’agit d’une approche «conservatrice» afin d’éviter de donner une date qui serait repoussée chaque semaine comme l’a fait le gouvernement du Québec, puisque «cela est frustrant pour les commerces et les citoyens».

«Au moment où je vous parle, le 1er juin est toujours la date ciblée. Néanmoins, la santé et la sécurité restent notre priorité, alors nous suivons la situation de près quotidiennement», a affirmé M. Phillips en entretien avec Gravité Média le 19 mai.

Tous les commerces sur la route 132, mis à part les bars, les salons de beauté, les gyms, les salles de poker et les restaurants avec salles à manger rouvriront. Ils seront également accessibles aux non-résidents. Le Conseil prend en considération l’impact économique qu’ont eu les fermetures.

«Les propriétaires de commerces se sont soumis aux règlements au moment de fermer, incluant les magasins de cigarettes, même si beaucoup venaient de l’extérieur pour acheter du tabac. Malheureusement nous avons dû les mettre à l’amende, mais ils ont fini par comprendre le message», a dit M. Phillips.

Situation stable

Le nombre de cas confirmé est resté stable, autour de 15, depuis le début de la crise.

«La fermeture du territoire a été un facteur majeur. Néanmoins, d’autres facteurs, notamment le fait que la communauté est tissée serrée et a pris la situation au sérieux plus que d’autres communautés», a affirmé M. Phillips.

Il est toujours difficile pour les familles de ne pas se réunir, mais les gens respectent les règles.

«Mon frère est mon voisin et je ne suis pas allé dans sa maison, ni lui dans la mienne, depuis deux mois et demi. C’est de plus en plus exigeant, mais les gens ont vraiment compris pourquoi nous faisons ce que nous faisons», a ajouté M. Phillips.

Il est d’avis qu’une fois que les magasins seront rouverts, les choses seront différentes et la gestion se fera différemment. La deuxième phase de réouverture est toujours indéterminée. Les secteurs résidentiels resteront fermés pour le moment, afin que les membres de la communauté se sentent en sécurité.

Distanciation sociale

Lors d’une conférence de presse en direct sur Facebook, la directrice du Conseil mohawk de Kahnawake a rappelé à la communauté l’importance de continuer à respecter la distanciation sociale, même si les magasins rouvrent. Il s’agit d’une «mesure qui restera en place un long moment», a-t-elle affirmé.

«Plusieurs ont exprimé de la peur et de l’anxiété sur la signification des réouvertures et de l’impact que cela aura», a-t-elle laissé savoir.

Elle a ajouté que le Conseil s’attend à de nouveaux cas, mais que la transmission du virus sera limitée aux ménages vivant dans la même résidence si la communauté reste responsable.