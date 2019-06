La prochaine Camaro n’est pas annulée, mais…

Article par Guillaume Rivard

Une onde de choc a secoué hier le monde de l’automobile et les amateurs de muscle car lorsque certains médias ont rapporté que la future Chevrolet Camaro de septième génération avait été annulée. L’information provenait de plusieurs sources au sein de General Motors qui désiraient garder l’anonymat.

Finalement, il semblerait que la voiture soit simplement retardée jusqu’à nouvel ordre.

On peut comprendre pourquoi GM voudrait abandonner la Camaro. Ses ventes au Canada ont chuté de 8% l’an dernier et une baisse identique s’observe en 2019, la plaçant troisième derrière la Ford Mustang et la Dodge Challenger. Le design, la visibilité et le prix continuent de miner le succès de la Camaro.

De plus, rappelons-le, GM est actuellement en voie d’éliminer plusieurs voitures de sa gamme afin de se concentrer sur les camions, les VUS et les multisegments, sans parler des véhicules électriques.

La Camaro actuelle devrait durer jusqu’en 2023 environ et, le mois dernier, une série de mises à jour pour 2020 ont été annoncées. D’autres pourraient même survenir avant la fin du cycle question de jeter un peu d’ombre sur les Mustang et Challenger, qui seront toutes deux redessinées entièrement en 2021-2022.

La prochaine Camaro serait sans doute basée sur la même plateforme A2XX/Alpha 2 que les nouvelles berlines sport Cadillac CT5 et CT4. GM doit absolument viser dans le mille et on peut leur pardonner de vouloir prendre un peu plus de temps pour réussir le développement.

Entre-temps, les amateurs de Chevrolet ont amplement de raisons d’être excités avec le dévoilement imminent de la Corvette 2020 à moteur central.