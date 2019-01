La prochaine Dodge Challenger pourrait être électrifiée

Article par Sylvain Raymond

La prochaine génération de la Dodge Challenger pourrait adopter une mécanique bien différente de cette qu’on connaît actuellement.

C’est ce qu’a affirmé Mike Manley, PDG de Fiat Chrysler Automobiles (FCA), lors d’un récent entretient avec The Detroit News. La Dodge Challenger fait partie des quelques rares véhicules qui nous permettent de revivre l’époque des Muscle cars, mais selon le dirigeant de de FCA, il est difficile d’imaginer qu’un tel véhicule pourra traverser le milieu des années 2020 sans s’adapter aux nouvelles réalités du marché.

Ford a déjà annoncé une version hybride de la Mustang dès 2020 et il ne serait pas surprenant de voir GM faire de même avec sa Camaro. Il serait donc impensable que la Challenger puisse survivre bien longtemps sans un changement philosophique important, surtout que sa clientèle cible est sans cesse vieillissante. D’ailleurs, les ventes du segment sont déjà en baisse chez nos voisins du sud depuis quelques années.

Selon Mike Manley, l’électrification fera partie de l’équation dans le développement des futurs bolides de la marque. Eh non, les V8 suralimentés ne seront plus au cœur des monstres de Dodge. Manley avoue toutefois aimer la stratégie de la marque, qui repousse les limites notamment avec la désormais célèbre Challenger Hellcat et ses versions encore plus exclusives que sont les Demon et Redeye.

Selon ce dernier, une version 100% électrique serait peu probable, surtout si l’on tient compte de l’héritage du modèle, mais on peut songer à une version hybride rechargeable ou à hybridation légère initialement. On parle toutefois d’une évolution qui ne risque pas d’arriver avant le milieu de 2020, alors si vous êtes amateurs de la Challenger actuelle, rassurez-vous, il reste encore un peu de temps pour « brûler » quelques pneus…