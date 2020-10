La prochaine saison pourrait être difficile pour Ski Saint-Bruno

La saison de ski qui s’amorcera dans environ trois semaines au Québec s’annonce difficile pour la station de ski du mont Saint-Bruno, et plus particulièrement pour l’école de ski.

L’école accueille 32 000 élèves pour un cours de ski ou de planche à chaque année, ce qui en fait la plus importante école de ski au Canada. Parce que la station est actuellement située en zone rouge, les directives de la santé publique prévoient qu’elle ne pourra pas donner de cours cet hiver.

«J’espère que le gouvernement assouplira ses mesures et qu’on pourra donner au moins des cours privés», indique le président Michel Couture.

Il craint de devoir mettre à pied certains de ses 500 instructeurs de ski en raison des mesures imposées.

En plus de devoir fermer son école de ski, le train de mesures imposées par la santé publique prévoit l’utilisation restreinte des remontées mécaniques, ce qui diminuera l’achalandage habituel du centre.

«Les chaises fonctionnent en avançant et roulent à trois kilomètres alors avec un couvre-bouche et nez, le danger de contamination est franchement minime», estime M. Couture.

Pour contrer le problème de la fermeture du restaurant, aussi prévu comme mesure sanitaire, Michel Couture est à mettre en place un service de restauration rapide et l’installation de radiateurs infrarouges pour permettre aux clients de manger plus confortablement dehors.

Initialement, la boutique et la boutique de location devaient être fermées aussi, mais parce que les deux commerces ont des entrées extérieures, il pourrait y avoir assouplissement de ce côté.

«Entre louer une paire de skis ou louer un outil dans un centre de location, je ne vois pas beaucoup de différence, d’autant plus que toutes les mesures sanitaires sont déjà en place», soutient le président.

Enfin, parce que les aires de repos ne seraient pas accessibles non plus, il faudra que les amateurs de sport de glisse mettent leurs bottes dans leur véhicule et arrivent fin prêts pour prendre une remontée. Les détenteurs de passe de saison seront privilégiés et l’achat de billet quotidien devra se faire en ligne.

L’équipe de direction de l’école et de la station a consacré la dernière fin de semaine à bâtir un argumentaire qui sera soumis aux différentes organisations gouvernementales.

Il faut préciser que la situation de la station de ski du mont Saint-Bruno est assez singulière car elle se situe en zone rouge alors que des stations à proximité comme Bromont et Sutton sont en zone orange, ou les règles sanitaires ne sont pas aussi restrictives.

La santé publique recommande tout de même qu’un skieur qui réside en zone rouge applique les mêmes règles sanitaires lorsqu’il est en zone orange. Ainsi un skieur de Longueuil qui se rendrait à Sutton ne pourrait pas utiliser la cafétéria, (qui sera ouverte) ni déposer ses effets dans les aires de repos, ni louer de l’équipement.