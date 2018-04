La prochaine Subaru hybride pourrait s’appeler Evoltis

Article par EcoloAuto

Subaru a trempé son orteil dans le créneau des voitures hybrides à quelques reprises au cours des dernières années, mais les tentatives ont été plutôt timides. Un peu comme Mazda qui doit également composer avec les réalités d’un petit constructeur, Subaru doit travailler plus fort que Honda et Toyota pour trouver une manière de justifier une voiture électrifiée.

Le seul modèle hybride de la marque, le Subaru Crosstrek Hybride, est disparu presque aussi rapidement qu’il est apparu et les chiffres de vente n’avaient rien pour encourager une prochaine génération. Malgré tout, Subaru devra éventuellement tenter sa chance à nouveau dans le créneau des véhicules électrifiés et le modèle en question pourrait bien s’appeler Evoltis.

Selon la publication américaine Car and Driver, le constructeur japonais a récemment enregistré ce nom qui, nous sommes tous d’accord, sonne très « voiture électrique ». Subaru n’a cependant pas voulu donner plus de détails outre le fait que le nom a bel et bien été enregistré.

Si la Subaru Evoltis devient réalité, il pourrait s’agir d’un modèle empruntant des technologies à la Toyota Prius. Toyota et Subaru ont souvent travaillé ensemble sur divers projets, et Toyota détient une part significative d’actions de Subaru.

source:ecoloauto.com