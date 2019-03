La prochaine voiture de James Bond sera électrique

Article par Guillaume Rivard

Le plus branché des agents secrets aura une voiture électrique dans son prochain film. En effet, James Bond apparaîtra au volant d’une Aston Martin Rapide E 2020, selon une source à l’interne citée par le quotidien anglais The Sun.

Apparemment, le réalisateur Cary Joji Fukunaga (choisi pour remplacer Danny Boyle après que ce dernier se soit désisté en raison de « divergences artistiques ») est un fervent défenseur de l’environnement et il aurait fortement insisté auprès des producteurs pour mettre en scène un véhicule plus écolo. On rapporte qu’il travaille en ce moment avec Aston Martin pour développer le bolide (les bolides?) du tournage.

Comme ce fut le cas dans Casino Royale (DB5 et DBS) et dans Spectre (DB5 et DB10), il pourrait y avoir plus d’une Aston Martin en action. Après tout, malgré les nombreux gadgets qu’elles possèdent, les voitures de 007 n’ont pas l’habitude de faire long feu.

En passant, la compagnie n’a toujours pas publié d’images de sa Rapide E. Les images que vous voyez ici ont été prises lorsque la voiture devait s’appeler RapidE.

La vraie Aston Martin Rapide E, celle qui a été développée avec l’aide de Williams Advanced Engineering et dont les 155 exemplaires doivent commencer à être livrés à la fin de 2019, exploite deux moteurs électriques totalisant 603 chevaux et 700 lb-pi de couple. C’est nettement plus que la Rapide S sortante, qui produit 552 chevaux et 465 lb-pi. Résultat : elle atteint 96 km/h (60 mi/h) en moins de quatre secondes et une vitesse maximale de 250 km/h. Grâce à une batterie de 65 kWh, son autonomie s’élève à environ 320 kilomètres selon le protocole d’essai WLTP.

Par ailleurs, la carrosserie de la Rapide E a été modifiée afin de la rendre plus aérodynamique. De nouvelles jantes en alliage chaussées de pneus Pirelli P Zero à faible résistance de roulement lui sont greffées. La suspension a été révisée et un différentiel à glissement limité s’occupe de gérer la puissance entre les roues arrière.

Le tournage du 25e film de la série James Bond, qui ne porte pas encore de nom officiel, doit débuter le 6 avril avec les acteurs Daniel Craig, Naomie Harris, Ralph Fiennes, Lea Seydoux et, selon les rumeurs, Rami Malek dans la peau du méchant. La sortie sur les écrans est prévue en avril 2020.