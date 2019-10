La prochaine Volkswagen Golf GTI devrait ressembler à ça

Article par Germain Goyer

La Volkswagen Golf de huitième génération est à peine dévoilée et des croquis de la version GTI circulent déjà sur le web.

En effet, X-Tomi Design a imaginé ce à quoi pourrait ressembler la version sportive de la populaire Golf. Et le résultat est franchement réaliste.

Fidèle à elle-même, la GTI arbore fièrement sa bande rouge au milieu de sa calandre. On peut d’ailleurs lire les lettres « GTI » sur celle-ci de même que sur les ailes avant. Quant aux jantes, elles semblent être de plus grand format que celles de la Golf présentée officiellement il y a quelques jours. On remarque aussi ses rétroviseurs extérieurs peints en noir.

Au chapitre de la motorisation, il est encore trop tôt pour se prononcer. Rappelons que l’actuelle Golf GTI est animée par un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 L qui produit 228 chevaux et 258 livres-pied.

On peut s’attendre à ce que les prochaines Golf GTI et R soient dévoilées au cours des prochains mois.

Soulignons que dès l’année prochaine, la Golf de huitième génération débarquera sur le marché européen. Or, Le Guide de l’auto a appris que les consommateurs canadiens devront attendre jusqu’en 2021 pour la voir arriver dans les concessionnaires d’ici.