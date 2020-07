La prudence est de mise lors de la baignade

La saison de la baignade est de retour.

Et celle-ci n’a pas démarré du bon pied. Depuis le début de l’année, la Société de sauvetage a recensé 52 noyades au Québec. C’est beaucoup comparativement aux 36 à pareille date en 2019. Trois noyades sont survenues dans la province la fin de semaine dernière.

On explique cette hausse par les nombreux épisodes de canicule vécus depuis le début de la saison. Mais aussi par l’installation de nombreuses piscines alors que les gens veulent éviter de voyager pendant la pandémie. On évoque aussi le télétravail. Les gens permettent aux enfants de se baigner et cessent momentanément la surveillance, happés par un courriel entrant, une réunion à distance, ou une déconcentration soudaine.

Il est important de rappeler que les piscines et les lacs sont des endroits où la sécurité passe avant tout, pour que le plaisir soit au rendez-vous.

Un été sans noyade

La 27e édition de la Semaine nationale de prévention de la noyade (SNPN) prend place du 19 au 25 juillet. C’est l’occasion idéale pour la Société de sauvetage de rappeler au grand public l’importance d’adopter des comportements sécuritaires en milieu aquatique.

Avec les vagues de chaleur, bien des familles veulent s’amuser dans l’eau avec leurs enfants. Il est important de respecter quelques règles pour passer un été en sécurité.

Il faut surveiller les enfants quand ils sont dans l’eau ou à proximité d’un plan d’eau. On doit désigner un adulte comme sauveteur, ou surveillant. Cette personne ne doit jamais être distraite. Ce qui veut dire : pas de téléphone, et toute l’attention accordée à ce qui se passe dans l’eau. Il convient d’assumer cette responsabilité à tour de rôle. On ne doit jamais présumer que quelqu’un surveille, même s’il y a plusieurs adultes autour.

Il est primordial de s’assurer que les jeunes enfants sont à portée de main d’un adulte, et que les plus grands sont toujours accompagnés quand ils vont dans l’eau. Peu importe leur habileté. On doit apprendre aux enfants à nager en les inscrivant à des cours de natation lorsqu’ils sont prêts.

Il est essentiel d’expliquer aux enfants que nager en eau libre est bien différent de nager dans une piscine. On doit avertir qu’il peut y avoir des surfaces inégales, du courant, un retour des vagues et des changements de température.

Enfin, il n’est pas superflu de savoir quoi faire en cas d’urgence. Apprendre la réanimation cardio-respiratoire et les techniques de base du sauvetage en eau pourrait aider à sauver la vie d’un enfant ou même d’un adulte téméraire.

Barboteuses et piscines sécurisées

Cet été, de nombreuses familles vont installer des barboteuses ou des piscines temporaires dans l’idée de rester à la maison et de garder leurs distances. En tant que parent ou gardien, il faut s’assurer que la baignade est aussi sûre qu’agréable.

On doit garder le niveau d’eau bas dans les petites piscines pour enfants. Quelques centimètres d’eau suffisent amplement pour s’amuser en restant en sécurité.

Quand les enfants sont dans l’eau ou à proximité d’un plan d’eau, on les surveille sans se laisser distraire. Et il est suggéré de vider tous les bacs, seaux, contenants et piscines pour enfants immédiatement après les avoir utilisés. Et on limite l’accès à la piscine résidentielle. Il est important d’entourer la piscine d’une clôture ou d’une barrière pour empêcher les enfants d’y accéder. Une clôture ayant une porte qui se referme d’elle-même pour contrôler l’accès à la piscine en tout temps est idéale.

Chaque année, environ 500 Canadiens, dont près de 80 Québécois, se noient lors d’incidents reliés à l’eau. Cela porte la noyade au 3e rang des causes de décès non intentionnels chez les Canadiens de 60 ans et moins. C’est pourquoi la Société de sauvetage souhaite rassembler tous les acteurs du milieu afin d’attirer l’attention sur la problématique de la noyade.