La reconstruction de la piscine municipale à La Prairie coûtera 2,6 M $

La Prairie a déposé un avis de motion décrétant une dépense et un emprunt de 2,6 M$ pour la reconstruction de la piscine municipale, lors de la séance du conseil municipal du 2 mars.

Afin d’acquitter les dépenses prévues, la Ville empruntera le montant sur une période de 25 ans.

De plus, plusieurs mobiliers urbains seront achetés, notamment quatre tables à pique-nique hexagonale, six parasols, 15 chaises longues fixe et 15 ajustables, 4 chaises Adirondack, 4 chaises de détente et 15 tables d’appoint. Le coût de ces matériaux s’élève à environ 40 700$, inclut dans le montant final.

«On peut dire que ça va bouger cet été à La Prairie», a dit le maire Donat Serres lors du dépôt du projet de règlement et de l’avis de motion. Le règlement devrait être adopté à la prochaine séance du conseil municipal, le 6 avril.