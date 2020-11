La rédaction SEO est l’ensemble des méthodes à utiliser pour publier des contenus sur internet, dans le but d’attirer un plus grand nombre de clients. Cette tâche doit être confiée à un rédacteur SEO. Voici un résumé des défis que doit suivre un bon rédacteur SEO pour sa rédaction SEO.

Trouver les sujets à aborder en fonction des normes SEO

Pour faire de la rédaction SEO et pour améliorer le positionnement sur internet du site d’une entreprise, le rédacteur SEO doit trouver les sujets à aborder. Ces sujets seront la ligne éditoriale de toutes les publications de l’entreprise sur internet. Il s’agit de la première étape, pour les entreprises qui veulent être mieux situées dans les résultats des moteurs de recherche comme Google.

Identification de la cible

Le premier point pour définir le sujet à aborder est d’identifier la clientèle. Chaque entreprise a, en fonction des services qu’elle fournit et de sa localisation, une clientèle précise. Elle constitue la première cible du rédacteur SEO. Ce dernier peut déterminer la cible en fonction des profils particuliers des internautes qui seraient amenés à rechercher l’entreprise sur internet.

La seconde cible du rédacteur SEO est la concurrence. Vous pouvez analyser ce que font vos concurrents mieux positionnés que vous. L’analyse va plus loin que la détermination des sujets. Vous pouvez y voir le contenu SEO publié, un exemple de texte SEO, le nombre de mots pour écrire un article SEO, ainsi que les mots-clés qui ont convaincu les algorithmes des moteurs de recherche.

Détermination des mots-clés

Un mot-clé est le point central des sujets à aborder sur vos pages. C’est ce que vos cibles cherchent principalement quand ils veulent trouver vos services sur internet. En vous servant de vos cibles et de ce que font vos concurrents, vous pouvez aisément déduire vos mots-clés. Cependant, pour un travail professionnel, le rédacteur SEO peut utiliser des outils SEO pour sélectionner les meilleurs.

En se servant des outils de détermination de mots-clés SEMrush ou Yooda Insight, le rédacteur SEO peut vérifier la rentabilité et l’efficacité des mots-clés choisis. Il peut aussi en trouver des variations. Il existe d’autres outils pour trouver les mots-clés à utiliser pour une entreprise. Les versions payantes de ces outils peuvent aussi aider le rédacteur SEO à établir toute la stratégie marketing.

Établir un plan à suivre pour la rédaction de contenu SEO

Une fois que les mots-clés et les sujets de rédaction SEO sont définis, la principale mission consiste à établir la stratégie marketing. Il s’agit de définir tout ce qu’il y a à faire de façon précise, pour que le site de l’entreprise atteigne sa cible et soit mieux positionné sur les résultats de recherche en fonction des mots-clés choisis.

Pour établir la stratégie, il faut réaliser un audit SEO. Pour faire une rédaction de contenu SEO, il faut définir les points positifs et les points négatifs du site de votre entreprise. L’audit SEO peut être réalisé avec les outils utilisés pour déterminer vos mots-clés. Les professionnels du référencement sont plus qualifiés pour analyser les résultats obtenus suite à l’audit.

Le rédacteur SEO pourra miser sur les points positifs révélés par l’audit et améliorer les points négatifs. Il s’agira par exemple de régulariser le respect des normes SEO et :

choisir le meilleur contenu SEO à insérer

améliorer la structure des articles publiés

effectuer une insertion de liens

insérer des codes schémas dans les pages

L’audit SEO peut aussi être effectué sur les sites des concurrents, afin de s’en servir comme exemple pratique de ce qu’il faut faire ou mieux faire.

Intégrer de bon contenu SEO

Une fois que le plan est établi et validé par le client, le rédacteur SEO peut poursuivre sa mission de rédaction SEO. C’est la partie principale de son travail. Elle consiste à insérer le meilleur contenu SEO afin de convaincre les robots de Google que le site est ce qui convient à la cible de l’entreprise.

Rédaction de texte SEO

La rédaction de contenu SEO concerne d’abord la rédaction de texte SEO. Pour écrire un article SEO, il faut avoir un bon fond et adopter une bonne structure. Le fond concerne la véracité des informations ainsi que leur caractère inédit et intéressant pour la cible. Si vous voulez attirer des internautes, vous devez répondre aux questions qu’ils se posent et aller au-delà de leurs attentes.

La structure de rédaction SEO est liée au fait que l’internaute est souvent pressée. Le texte SEO doit alors avoir une structure apparente susceptible de retenir l’attention du visiteur. C’est pour cela qu’il faut des titres et sous-titres devant contenir les mots-clés principaux et secondaires. Les internautes seront aussi convaincus que les algorithmes Google.

Optimisation des contenus

En plus des textes SEO, le contenu SEO concerne aussi les métadonnées. Ces informations font partie des normes SEO qu’il importe de suivre. Le méta titre est le titre visible sur les moteurs de recherche. Il sert à convaincre Google et les internautes que le contenu est pertinent. Il doit alors contenir le mot-clé principal.

La méta description a moins d’intérêt pour les algorithmes que pour les internautes. C’est un petit résumé incitatif inséré en dessous du méta titre sur les pages moteurs de recherche. C’est grâce à ce résumé que l’internaute choisira d’ouvrir la page. Les métadonnées doivent convertir rapidement les internautes en visiteurs, avec un nombre limité de caractères.

Insertion d’images

Les images à optimiser sont les autres contenus à insérer dans les pages référencées. L’idéal est d’avoir des images optimisées d’excellentes qualités, avec des poids limités. Si les images et autres médias insérés dans les pages ont des poids trop élevés, le temps de chargement des pages sera trop élevé. Cela doit être évité.

Les internautes attendent rarement plus de trois secondes qu’une page soit entièrement chargée. Pour cela, vous devez veiller à ce que les médias insérés ne soient pas trop lourds pour ralentir les pages, tout en prenant en compte la qualité de ces médias. Ce détail technique n’est pas le seul que le rédacteur SEO doit prendre en compte pour réussir la rédaction SEO.

Organiser la notoriété des sites

La notoriété des sites se travaille aussi avec l’amélioration de certains détails techniques. Il s’agit de l’insertion des liens, encore appelée le netlinking, l’amélioration du maillage interne et aussi de l’insertion de schémas. Ces différents points servent à rendre populaire une page publiée ou un site internet.

Le maillage interne concerne le rapport entre toutes les pages d’un site. C’est grâce au maillage interne que les visiteurs d’un site peuvent apprécier la qualité de vos publications. Elle permet aussi à Google de considérer le professionnalisme de l’entreprise. Il en est de même pour le netlinking qui consiste à insérer des liens naturels vers votre site, dans des articles d’autres sites partenaires.

Quant à l’insertion de schémas, elle concerne le référencement local du site d’une entreprise. Il s’agit d’insérer un code supplémentaire sur une page pour renseigner Google sur les informations locales de l’entreprise. Les schémas sont très utiles pour les entreprises qui ont des présences physiques, par rapport à celles qui n’ont pas fait cette insertion.

En utilisant toutes ces normes SEO, le rédacteur SEO pourra réussir le référencement naturel d’un site internet. N’hésitez pas à prendre contact avec nous, si vous avez des questions supplémentaires, concernant les normes de rédaction SEO.