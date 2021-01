La Régie de police Roussillon cherche une adolescente en fugue

La Régie intermunicipale de police Roussillon demande la collaboration du public afin de retrouver une adolescente de 16 ans en fugue.

Sanshita Narisimlu, a quitté la résidence familiale dans la nuit du 7 janvier, fait savoir le corps policier. Sa mère a constaté sa disparition au matin vers 7h40.

«Selon les informations obtenues, elle pourrait être dans la région de Montréal ou de la Montérégie et serait en contact avec des membres de gangs de rue», informe la police.

Elle mesure 1,68 m (5 pi 5 po), pèse 60 kg (132 lb), a les yeux noirs et les cheveux noirs. Au moment de sa disparition, elle portait un manteau et des souliers de course blanc.

Toute information concernant cet événement peut être signalée au 450 638-0911, poste 615. Par ailleurs, toute personne désirant transmettre de l’information de façon anonyme peut contacter l’organisme Échec au crime au 1 800 711-1800 ou effectuer un signalement en ligne à echecaucrime.com.