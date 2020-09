La Régie intermunicipale de police Roussillon a de nouveaux véhicules

La fin approche pour les voitures blanches bien connues du corps policier régional sur les routes. Celles-ci seront remplacées par de nouveaux véhicules plus modernes et sécuritaires, d’ici la fin de l’année, indique la Régie intermunicipale de police Roussillon. Elle a annoncé que quatre d’entre eux circuleront dès cet automne.

Ce changement, initialement proposé par des agents, suit une vague de changement observée dans plusieurs corps policiers au Québec et s’effectue notamment afin de moderniser l’apparence et l’identification des véhicules, laisse savoir l’organisation.

La Régie indique qu’aucun coût supplémentaire n’est engendré par l’acquisition et le déploiement des nouvelles voitures, puisque le remplacement se fera «au rythme habituel de renouvellement de la flotte de véhicules».

Après 20 ans, l’organisation estime que «le moment est propice pour donner un nouvel élan privilégiant une présence accrue». D’autant plus que le nouveau lettrage des véhicules a été conçu pour attirer l’attention, afin d’accentuer l’aspect sécuritaire.

«Ce nouveau lettrage au goût du jour met en valeur nos couleurs emblématiques, augmente la visibilité et la sécurité de nos policiers. Il contribuera aussi à améliorer le sentiment d’appartenance et de fierté chez nos policiers et nos citoyens, tout en respectant notre budget», souligne Jocelyne Bates, présidente du conseil d’administration de la Régie.