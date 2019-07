La Ride de filles accueillie par une arche de brassières à Roxton Pond

Les participants à la 11e édition de la Ride de filles, une randonnée à moto au profit de la Fondation pour le cancer du sein, ont été reçus de manière originale à Roxton Pond, le 13 juillet. Ils devaient passer sous une arche formée de 718 soutiens-gorges colorés avant de poursuivre leur route. De plus, maisons et poteaux électriques étaient décorés en rose pour l’occasion.

«On a été bien reçu partout, mais c’est certain que l’accueil à Roxton Pond a été spécial», reconnait Sylvie Brisebois, la fondatrice de cet événement qui se déployait cette fois du Mont Saint-Bruno à Sorel en passant par Granby.

La résidente de Saint-Mathieu a spontanément appelé cette portion du trajet «la route des brassières» et c’est devenu l’inspiration du thème pour l’édition 2020.

Autre fait marquant, la population réunie au parc Daniel-Johnson à Granby pour accueillir l’imposant cortège rose.

«C’est un premier pas dans l’histoire, car la Ville n’était pas reconnue pour être motorcyclist friendly, mais ça tend à changer surtout depuis l’élection du député François Bonnardel», a-t-elle dit.

Deux nouveaux records

La 11e édition a permis de rejoindre un nombre record de 263 participants – comparé à 237 en 2018 – et la somme record de 111 500$ comparé à 88 000$ l’an passé.

«On n’a pas encore terminé de ramasser l’argent, puisqu’il y a des promesses de dons non collectés et que des personnes veulent toujours donner par la suite, a expliqué Mme Brisebois. On va sûrement atteindre 125 000$.»

L’organisatrice est d’autant plus contente que l’événement ne s’essouffle pas malgré le temps. Au contraire, il gagne en popularité non seulement auprès des participants, mais aussi des municipalités qui jalonnent le parcours.

Il donne également lieu à des moments forts émouvants, comme la reconnaissance des participantes qui combattent ou qui ont combattu un cancer du sein. La porte-parole de la Ride de filles, Lulu Hugues, qui a repris les traitements contre la maladie, figuraient parmi elles sur scène cette année. Son spectacle en soirée a cependant dû être annulé en raison d’orages électriques. Plusieurs autres artistes, dont Gilles Valiquette, les Porn Flakes, France d’Amour et Nanette Workman, devaient aussi monter sur scène.