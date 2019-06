La Ride de filles derrière Lulu Hugues

L’organisation de la Ride de filles, une randonnée annuelle à moto d’une journée, fait savoir que sa porte-parole Lulu Hugues sera de la randonnée le 13 juillet, malgré qu’elle reprenne ses traitements pour combattre le cancer du sein.

«Elle sera avec nous. Elle n’aura pas sa belle chevelure blonde battant au vent, mais elle sera là et en moto», a annoncé l’organisation sur sa page Facebook hier (le 18 juin).

«Nous? On va être là derrière elle et suivre la même direction soit celle de la combattante avec toute sa détermination. On lui fait un «colle-colle», un high five et surtout on la supporte… comme nous supportons toutes celles dans la même situation. C’est un peu beaucoup ça la Ride de filles!»

Lulu Hugues est la porte-parole officielle de l’événement depuis l’an passé et elle s’investit dans les nombreuses activités de financement et de publicité de l’événement mis sur pied par Sylvie Brisebois, de Saint-Mathieu.

«Plus on la côtoie, plus on la connaît et plus on la connaît, plus on comprend et on voit sa détermination et son caractère d’Irlandaise», est-il aussi écrit.

Édition 2019

La 11e Ride de filles aura lieu le 14 juillet. Le départ se fera cette année du Mont Saint-Bruno. Le convoi roulera jusqu’à Granby pour se rendre ensuite à Sorel au Festival de la gibelotte.

Le but des organisatrices est de battre le record de 237 participantes enregistré en 2018. Celles-ci doivent amasser un minimum de 100$ chacune en don pour la Fondation du cancer du sein. L’objectif de l’édition 2019 est de remettre 100 000$. Info: ridedefilles.org ou la page Facebook Ride de Filles.