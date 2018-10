La Rive-Sud championne de l’immobilier dans le Grand Montréal

Crédit photo : Depositphotos

Selon une récente étude sur le prix des maisons et les prévisions du marché de l’immobilier publiée par Royal LePage le 15 octobre, la région du Grand Montréal a enregistré au troisième trimestre 2018 le plus grand taux d’appréciation des trois plus grandes régions métropolitaines au pays.

Bien qu’en valeur absolue, la région du Grand Montréal est loin d’atteindre les prix de la région du Grand Toronto et du Grand Vancouver, le prix des propriétés dans la région s’est accru de 5,4% sur 12 mois. Il se chiffre maintenant à 396 909$.

La Rive-Sud se démarque nettement sur le plan des ventes avec une augmentation de 16% à travers tous les types de propriétés, y compris les appartements en copropriété qui ont enregistré une croissance record, en hausse de 30,8% sur 12 mois.

Sur la Rive-Nord, on constate une légère baisse des ventes d’unifamiliales, et une hausse importante de 25,9% dans le segment de la copropriété.

Dans l’est de Montréal, on remarque aussi une hausse importante des ventes d’appartements en copropriété lors du troisième trimestre 2018, où le nombre de transactions a augmenté de 15,3%, ce que l’on explique par un déplacement de la demande causé par les hausses de prix considérables dans le centre et l’ouest de l’île.

«Une hausse du prix des maisons dans les deux chiffres dans des quartiers où la valeur des propriétés est déjà élevée indique que la croissance du marché est extrêmement rapide», mentionne le vice-président chez Royal LePage pour la région du Québec, Dominic St-Pierre.

Ce n’est pas surprenant que le prix médian des maisons à deux étages dans le Grand Montréal ait franchi ce trimestre la barre du demi-million de dollars, explique-t-il. Si les prix continuent d’augmenter à un rythme aussi soutenu, c’est que les dernières hausses de taux d’intérêt et les resserrements hypothécaires n’ont pas affaibli la demande, contrairement aux prévisions de plusieurs.»

Maison à deux étages les plus populaires

C’est le prix médian des maisons à deux étages qui a connu la plus importante appréciation de tous les types de propriétés à l’étude lors du troisième trimestre. Le prix médian des maisons à deux étages a grimpé de 6,5% par rapport à la même période en 2017, pour atteindre 500 021$.

Au cours de la même période, le prix médian des maisons de plain-pied a quant à lui enregistré une augmentation de 3,8% d’une année à l’autre, se hissant à 310 172$, tandis que le prix médian des appartements en copropriété a connu une hausse de 4,5%, s’établissant à 323 329$.