La Roadster d’Elon Musk atteint l’orbite de Mars après 8 mois

Article par Olivier Beaulieu

En 2018, Elon Musk – cet extravagant chef d’entreprise innovant – a envoyé une fusée SpaceX dans laquelle il avait soigneusement installé sa Tesla Roadster personnelle peinte d’un rouge cerise. Effectivement, le 6 février dernier, le lancement de la navette spatiale SpaceX marquait le début d’une aventure plutôt loufoque où on lançait dans l’espace, en plus de la navette, une voiture équipée de caméras à haute résolution qui se déplacerait indéfiniment sans motorisation. Huit mois plus tard, la voiture dépasse l’orbite de Mars!

La Tesla Roadster poursuit son aventure vers les contrées lointaines de l’espace, et nous rapporte des clichés qu’elle prend tandis qu’elle se déplace en apesanteur. Par ailleurs, l’entreprise a bien fermement attaché une mascotte dorénavant populaire derrière le volant de la Roadster. Starman de son prénom est, aux dernières nouvelles, toujours intact et confortablement assis le casque au vent.

Fait amusant à noter. Un site web américain génère une série de statistiques divertissantes au sujet de ce projet. Effectivement, le site nommé Where is Roadster affirme que la voiture se déplace actuellement à une vitesse impressionnante de 55 754 km/h et se trouve à plus de 248 877 399 km de la Terre. De plus, lors de son décollage, l’entreprise avait déclaré que le conducteur Starman écouterait les célèbres compositions de David Bowie Space Oddity dans une oreille et Is there life on Mars dans l’autre. Si la batterie fonctionne toujours, ce même site évalue que la première chanson aurait joué à 74 224 reprises alors que la seconde aurait dépassé le plafond des 100 000 répétitions!

Starman continue de se déplacer à toute vitesse, sans destination précise. Comme disait le grand dirigeant du Romano Fafard, capitaine Charles Patenaude : « Il est parti comme … une vache dans un jeu de quilles ».