La SAQ de Delson déménage

La succursale de la Société des alcools du Québec (SAQ) à Delson déménage d’un coin de rue, passant de la Plaza Delson au Faubourg Delson.

Elle s’installera dans le bâtiment en construction à l’intersection de la route 132 et du boulevard Georges-Gagné. Une affiche à cet effet a été installée sur la clôture temporaire.

La succursale conservera son titre de SAQ classique. Néanmoins, elle sera modernisée, notamment avec une file d’attente unique aux caisses.

«Elle proposera le nouveau concept, soit un décor au goût du jour, plus lumineux et notre nouveau facing. Elle sera un peu plus petite parce qu’on rationnalise les coûts, mais elle comprendra sensiblement le même nombre de produits que l’ancienne, soit plus de 1000», explique Mathieu Gaudreault, porte-parole de la SAQ.

Le nombre de frigos sera également doublé, passant de trois à six, afin de satisfaire la clientèle, particulièrement en été.

Son ouverture est prévue à la fin de l’automne ou au début de l’hiver, a-t-il dit.

D’autres commerces s’établiront dans le nouveau bâtiment en construction. Il est question entre autres d’un restaurant pizza pizza. Cependant, impossible pour le moment d’en savoir plus, puisque le Groupe Mach qui construit n’a pas rappelé le Journal.