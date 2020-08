La Semaine québécoise des marchés publics célébrée dans la région

La 12e Semaine des marchés publics qui a lieu du 6 au 16 août est célébrée en Montérégie, notamment à Candiac et à La Prairie.

La porte-parole de l’événement, l’autrice et nutritionniste gourmande Julie Aubé lance un appel à tous les consommateurs québécois. La Semaine des marchés publics se veut un moment pour souligner l’achat et la consommation locale.

«Par le biais des marchés publics de votre région, il est possible de manger local 12 mois par année. Je vous invite à faire le plein en cette période d’abondance, de cuisiner et de transformer vos produits pour les conserver, puisque manger local à l’année, c’est en plein cœur de l’été que ça commence», dit-elle.

Le Marché des jardiniers à La Prairie s’inscrit sur la liste des endroits qui permet aux consommateurs de s’alimenter localement.

Christian Dubé, député de La Prairie, l’a d’ailleurs visité cette semaine.

«Je suis heureux d’encourager l’achat local. Il est important de soutenir l’émergence, le développement et la promotion du réseau des marchés publics québécois au profit des communautés locales et des producteurs et artisans de l’agroalimentaire québécois», a-t-il partagé sur sa page Facebook.

Le Marché bio-local, aux abords de l’hôtel de ville à Candiac, est l’autre adresse d’ici qui a la même vocation. La Semaine des marchés publics y sera soulignée ce jeudi avec un camion de pompier, ainsi qu’une dégustation de produits alimentaires.

Le Marché bio-local est «un circuit court entre producteurs et consommateurs sans aucun intermédiaire, souligne Geneviève Cousineau, gestionnaire du marché. On devrait consommer de cette façon depuis longtemps.»

Elle ajoute que le mois d’août en est un d’abondance pour les producteurs québécois et de diversité des aliments.

Le marché bio-local a lieu tous les jeudis, de 13h à 19h, depuis le 18 juin et jusqu’au 15 octobre.