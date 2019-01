La situation dans les urgences en Montérégie ne s’améliore pas

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Les salles d’urgence d’hôpitaux débordent toujours. En Montérégie, le taux d’occupation des civières est supérieur à 110% et va jusqu’à 240%, selon le site web indexsanté.ca.

Parmi les huit hôpitaux de la Montérégie, qui affichent tous un temps d’attente «très élevé», l’hôpital Barrie Memorial est dans la pire situation, avec un taux d’occupation des civières s’élevant à 240%, en date du 4 janvier, en matinée.

Il est suivi par l’hôpital du Suroît (227%), où un total de 18 patients sont alités depuis plus de 48 heures, et 27 depuis plus de 24 heures. Entre 3 et 17 patients sont dans cette dernière situation dans les autres hôpitaux.

L’hôpital du Haut-Richelieu est celui qui s’en sort le mieux. Il affiche un taux d’occupation des civières de 111%.

La situation est problématique dans plusieurs régions du Québec, notamment dans les Laurentides et Lanaudière, mais elle l’est davantage en Montérégie.

Taux d’occupation selon l’hôpital

Charles-LeMoyne: 142%

Pierre-Boucher: 143%

Hôtel-Dieu de Sorel: 171%

Du Haut-Richelieu: 111%

Anna-Laberge: 200%

Honoré-Mercier: 142%

Du Suroît: 227%

Barrie Memorial: 240%