La Société Alzheimer Rive-Sud en campagne de financement

La campagne annuelle de financement de la Société Alzheimer Rive-Sud bat son plein. Elle est destinée autant aux entreprises qu’aux personnes qui sont sensibles à la maladie d’Alzheimer et qui souhaitent soutenir sa mission. Depuis 1991, l’organisme aide, accompagne et soutient les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’un autre trouble neurocognitif majeur et leurs proches aidants, et ce, sur le vaste territoire incluant 32 villes de la Montérégie.

La campagne de financement est axée sur le vibrant témoignage de Maurice Daignault, conjoint et proche aidant de Lucette Nadeau qui est atteinte de la maladie d’Alzheimer. Il y relate comment, dès l’annonce brutale du diagnostic d’Alzheimer de son épouse Lucette en 2017, la Société Alzheimer Rive-Sud leur est venue en aide avec bienveillance et a changé positivement le cours de leur vie.

«Il faut savoir que l’accompagnement de la Société Alzheimer Rive-Sud auprès d’une famille dure en moyenne une dizaine d’années. Au long de ces 10 années, nous les aurons écoutés, informés, soutenus, aidés, accompagnés, référés, parfois même pour ceux qui sont atteints, nous les aurons hébergés, stimulés, rassurés, soignés… Nous leur aurons offert une communauté où il est bon d’échanger, de se soutenir et de partager. » affirme Jasmine Nadeau, directrice du développement philanthropique à la Société Alzheimer Rive-Sud.

En l’absence d’un remède pour vaincre la maladie d’Alzheimer, les fonds recueillis serviront à répondre à la demande croissante des services proposés par la Société Alzheimer Rive-Sud: les consultations téléphoniques, les consultations individuelles et familiales, le programme de répit à domicile avec son équipe d’une trentaine d’accompagnateurs, les ateliers de formation aux proches aidants, les café-conjoints et café-proches aidants, l’Accueil de jour et l’hébergement à la Maison Au Campanile.

Pour faire un don, visitez le site Internet de la Société Alzheimer à societealzheimerrivesud.ca

(Source: Communiqué Société d’Alzheimer Rive-Sud)