La SQ ajoute quatre Harley-Davidson à sa flotte de véhicules protocolaires

Article par Olivier Beaulieu

En été, la SQ ainsi que divers corps de police régionaux sortent leurs motos et s’aventurent sur les routes du Québec. Certaines d’entre elles patrouillent alors que d’autres sont destinées à des fonctions d’apparat. Dans cet ordre d’idées, la SQ annonce cette semaine qu’elle se procure quatre motocyclettes Harley-Davidson pour compléter sa flotte de véhicules protocolaires.

Le 14 mai dernier, dans le cadre des festivités entourant la semaine policière, la Sûreté du Québec a dévoilé quatre motocyclettes de parade lors de la Journée reconnaissance policière à l’École Nationale de Police du Québec. Pour les motos de patrouille, on utilise toujours des modèles de marque BMW.

En entrevue à l’agence QMI, Jocelyn Descent, officier protocolaire à la SQ explique que « C’est le premier véhicule qui a permis aux policiers de la Sûreté de se rendre sur les appels dans les années 20, 30, 40 ». Michel St-Pierre, directeur des ventes à la concession Harley-Davidson de Bécancour affirme quant à lui que « Harley fabrique des motos spécialement pour les corps policiers avec un couple plus élevé que les motos standards qu’on vend ici, au concessionnaire. Ce sont des motos qui gardent une excellente valeur de revente. La SQ les déshabille, ils enlèvent tout ce qui est relié à la police et ils peuvent les vendre sur le marché standard à bon prix. Ça permet au gouvernement de récupérer une partie des sommes investies, contrairement aux motos japonaises ou autres, qui se déprécient beaucoup plus ».

Les nouvelles Harley-Davidson seront utilisées dans le cadre des sorties protocolaires à titre d’escorte seulement. Elles apparaîtront notamment lors des divers évènements du G7 à Québec et La Malbaie. Nous retrouverons deux des quatre motos au poste de Mascouche et les deux autres seront stationnées au poste de Trois-Rivières, ce qui permettra à la SQ de couvrir l’est et l’ouest de la province.