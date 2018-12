La SQ relance un cas de meurtre non résolu à Saint-Constant

Crédit photo : Gracieuseté - Sûreté du Québec

La Sûreté du Québec (SQ) relance 16 dossiers de meurtres et de disparations non résolus, dont celui concernant la mort de Normand Barnett, survenue le 21 janvier 1991 à Saint-Constant.

Selon les informations de la SQ, la victime se trouvait en soirée à l’intérieur d’un camion stationné derrière le garage Tremblay, situé au 67, rue Pinsonneault à Saint-Constant.

«Il fut atteint de plusieurs projectiles d’arme à feu, rapporte la police. La victime se trouvait en compagnie de deux autres individus. Il y aurait possiblement eu erreur sur la personne. La personne visée aurait été une des deux autres personnes présentes sur les lieux.»

Site web

La SQ a mis sur pied un site web dans lequel sont recensés plus de 100 cas non résolus, mais se penche plus particulièrement sur 16 d’entre eux.

«Comme les technologies de l’information se développent à une vitesse fulgurante, la Sûreté du Québec a décidé de créer ce site afin de susciter l’intérêt des internautes à collaborer à la relance de ces dossiers non résolus et ainsi permettre aux familles de garder espoir tout en aidant les enquêteurs dans leur travail», indique la SQ sur cette plateforme.

Autres cas

Parmi les autres cas cités sur ce site web se trouvent ceux de Luc Beaudoin, retrouvé mort dans un fossé de la 1re avenue à Sainte-Catherine en mars 1984, Nicole Sassoon, découverte morte près de l’écluse de Sainte-Catherine en juin 1992, et Johanne Foessl, dont le corps a été retrouvé en février 1998 dans sa résidence à Candiac.

Toute information pouvant aider à résoudre ces crimes peut être communiquée au 1 800 659-4264.