La Subaru Legacy 2020 présentée au Salon de l’auto de Toronto

Article par Michel Deslauriers

La septième génération de la berline Legacy a effectué son dévoilement mondial au Salon de l’auto de Chicago la semaine dernière, et elle est maintenant révélée pour la première fois au Canada à Toronto.

Maintenant construite sur la plateforme Subaru Global Platform qui sous-tend tous les nouveaux modèles de la marque, la Legacy promet d’être plus silencieuse, plus stable et plus agile. Le constructeur a également cité que l’habitacle de la nouvelle génération proposera plus d’espace pour les épaules à l’avant, plus de l’espace pour les hanches et un meilleur dégagement pour les jambes à l’arrière.

Le moteur de base de la Legacy demeure un quatre cylindres de 2,5 litres, mais des révisions portent la puissance à 182 chevaux et le couple à 176 livres-pied. Équipant également le Subaru Forester 2019 redessiné, ce moteur dispose de l’injection directe et un système arrêt/redémarrage automatique, jumelé à une boîte automatique à variation continue.

Le vieux six cylindres disponible dans les déclinaisons les plus cossues est remplacé par le quatre cylindres turbocompressé de 2,4 litres que l’on retrouve déjà dans le Subaru Ascent 2019. Équipant la Legacy XT, il produit 260 chevaux ainsi qu’un couple de 277 livres-pied entre 2 000 et 4 800 tr/min, procurant selon Subaru un temps d’accélération de 0-96 km/h (0-60 mi/h) de 6,1 secondes. Le moteur de 2,4 litres est également géré par une boîte à variation continue.

Évidemment, toutes les versions de la Legacy sont équipées de série du rouage intégral à prise constante de la marque. La consommation d’essence de la Subaru Legacy 2020 devrait être sensiblement réduite par rapport à celle de la génération précédente.

La grande nouvelle dans l’habitacle, c’est la disponibilité d’un écran multimédia tactile de 11,6 pouces, placé à la verticale sur la planche de bord centrale. L’écran peut être divisée en deux, permettant d’afficher à la fois les fonctionnalités de la chaîne et la carte de navigation, par exemple. Les déclinaisons de base obtiennent un système à deux écrans de sept pouces. Parmi les autres caractéristiques disponibles, on retrouve une borne WiFi (forfait de données requis), un volant chauffant, des sièges avant ventilés et une chaîne audio Harman/Kardon à 12 haut-parleurs.

Son prix n’a pas encore été annoncé, mais la Subaru Legacy 2020 sera en vente au Canada cet automne.