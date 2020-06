La Sûreté du Québec condamne les actes commis par les policiers de Minneapolis

Comme le SPVM, la Sûreté du Québec a dénoncé, dimanche, les gestes commis par les policiers de Minneapolis qui ont causé la mort de George Floyd.

« En ce moment, la planète entière est indignée, avec raison, des circonstances entourant la mort du citoyen afro-américain George Floyd. La Sûreté du Québec tient à préciser aux Québécois qu’elle condamne ces actes commis par des policiers de Minneapolis. Ce geste porte ombrage à notre métier et notre uniforme. Il vient ternir l’image des femmes et des hommes de grand cœur qui ont prêté serment de défendre la vie », a exprimé la Sûreté du Québec sur son compte Facebook.

« Le métier de policier est difficile et les agents doivent parfois réagir rapidement pour assurer leur sécurité ou celle des autres, poursuit le corps policiers québécois. Toutefois, un comportement aux apparences purement meurtrier comme celui au Minnesota devant l’inaction apparente de collègues se doit d’être dénoncé. Nous tenons à assurer aux Québécois que les valeurs de notre organisation vont à l’encontre de ces agissements. Service, professionnalisme, respect et intégrité sont plus que jamais la raison de notre existence. Nous comprenons votre colère et votre besoin de vous exprimer. Nous vous invitons à le faire dans la paix et dans le respect des autres dans un contexte de pandémie. »

La déclaration de la Sûreté du Québec survient alors que quelque milliers de personnes ont manifesté contre la racisme.

Le premier ministre François Legault a également réagi : « La mort de George Floyd est une tragédie d’une tristesse sans nom. Ça nous rappelle que le racisme est un mal qui existe encore. Tous les humains sont égaux, peu importe la couleur de leur peau. Continuons le combat pour enrayer le racisme. »