La Sûreté du Québec enquête sur l’accident impliquant deux autopatrouilles à Candiac

Crédit photo : Le Reflet - Erick Rivest

La Sûreté du Québec (SQ) a ouvert une enquête en lien avec le carambolage dans lequel deux voitures de la Régie intermunicipale de police Roussillon ont été impliquées sur l’autoroute 930, à la hauteur de l’autoroute 15 à Candiac, le 20 janvier.

«Il y a toujours enquête lorsqu’il y a une collision. Nous allons vérifier s’il y a eu des infractions en vertu du code de la route», explique Ingrid Asselin, porte-parole à la SQ.

Au lendemain de l’accident, celle-ci n’est pas en mesure de donner plus de détails sur les circonstances de l’événement. Elle confirme que trois personnes ont été transportées en ambulance, mais qu’on ne craint pas pour leur vie.

«Pour le moment, on ne sait pas si les policiers ont dérapé avant d’être happés ou s’ils étaient arrêtés volontairement sur la route», ajoute-t-elle.

Les policiers avaient été appelées sur les lieux d’un carambolage.

Une vidéo filmée par le remorqueur au moment où il heurte les deux autopatrouilles circule sur les réseaux sociaux après qu’il l’a partagée.

«C’est un élément à l’enquête, mais on doit en vérifier la véracité. Les policiers sur place ont aussi rencontré des gens et ont des informations. On attend les conclusions», précise Mme Asselin.

Remorqueur

Contactée par Le Reflet, la compagnie de remorquage qui emploie le remorqueur impliqué dans l’accident a refusé de commenter l’événement, en laissant savoir qu’il s’agit d’«un accident ordinaire», compte tenu des conditions routières au moment de la collision.