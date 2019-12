La Sûreté du Québec patrouille à cheval dans la région

[Collaboration spéciale – Le coup d’œil] Quatre membres de l’équipe équestre de la Sûreté du Québec (SQ) ont effectué une patrouille à cheval, à Napierville, le 27 novembre.

La patrouille équestre était présente autour des écoles Daigneau et Louis-Cyr, ainsi que dans les secteurs résidentiels et commerciaux de la municipalité.

Les cavaliers ont effectué des opérations en matière de sécurité routière. Ils ont aussi remis des constats d’infraction, relativement au port de la ceinture de sécurité.

À propos de la patrouille équestre

Après deux années de projet- pilote, l’équipe équestre de la SQ est devenue permanente au printemps 2019.

Elle est composée de policiers et de civils, de chevaux canadiens et de chevaux miniatures. Ils vont à la rencontre des citoyens lors d’événements philanthropiques, communautaires, festifs ou protocolaires, ou lors de patrouille à cheval.

«L’équipe équestre constitue un outil supplémentaire pour se rapprocher de la population et rejoindre un public diversifié, incluant les enfants malades, les personnes handicapées, les ainés et les individus vulnérables, indique Stéphanie Jauvin, porte-parole de la SQ. Cette initiative contribue à offrir aux jeunes un premier contact des plus positifs avec le monde policier.»

Les policiers cavaliers effectuent aussi des patrouilles à cheval sur le territoire des MRC, en ville, sur les sentiers et dans les parcs. Ils accomplissent la même mission que celle de tout autre patrouilleur, soit maintenir la paix et l’ordre public, ainsi que préserver la vie, la sécurité, les droits fondamentaux et les biens des personnes.