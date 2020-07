La taille de cette montre intelligente nous laisse carrément sans mot

La compagnie chinoise Lemfo nous propose la montre intelligente Lem T, qui, en plus des fonctions de base, supporte une carte SIM, le réseau 4G ainsi que plusieurs applications en ligne. C’est sans mentionner sa taille impressionnante de 2.86 po.

Qui a toujours espéré voir la taille de sa montre intelligente doublée? Je peux déjà vous entendre me répondre quelque chose comme « Voyons François, personne ne rêve de ça! »

Je suis donc heureux de vous apprendre que quelqu’un a bien dû y songer au moins une fois, parce que la compagnie chinoise Lemfo vend une montre intelligente deux fois plus grosse que la Apple Watch.

À première vue, la Lem T semble être une montre intelligente comme les autres.

Comme avoir son cellulaire au poignet

Il faut avouer que le produit à l’air un peu ridicule quand on y fait face pour la première fois. On se demande vraiment quel besoin la compagnie a essayé de satisfaire en imaginant ce gadget. Si on se base seulement sur ses spécifications, reste que le produit peut être surprenant.

Pas moyen d’ignorer l’éléphant dans la pièce: la montre Lem T est munie du plus grand écran d’affichage jamais fait pour une montre. On parle ici d’un écran tactile haute définition de 2.86 pouces, soit un peu moins que le double de la plus récente Apple Watch.

Sa batterie a une capacité de 2700 mAh, ce qui est impressionnant pour une montre. La compagnie nous dit que selon l’utilisation que l’on en fait, elle peut durer jusqu’à 7 jours. Avec les 1001 options qu’elle propose, permettez-moi d’en douter.

Puisqu’elle fonctionne avec un système Android, on peut même avoir accès à certaines fonctionnalités du système à même la montre comme prendre des appels, enregistrer des mémos vocaux dans Google Docs ou avoir accès à notre position GPS dans une carte.

Son grand écran permet même de naviguer sur internet.

La Lem T partage aussi plusieurs particularités avec nos téléphones cellulaires, on peut d’ailleurs y insérer notre carte SIM si on a envie de profiter de tout ce qu’elle a à offrir. Elle supporte la connexion au 4G et a même une caméra si on veut faire des appels vidéo ou immortaliser un moment.

Avec toutes ces possibilités inhabituelles, on oublie presque que ça reste une montre intelligente et pas un téléphone miniature. La Lem T est donc également munie d’outils de base comme un capteur de fréquence cardiaque, un compteur de pas ou de calories.

Ah oui, elle affiche l’heure aussi…

Les montres sont vendues entre 200 et 240 US, dépendamment si l’on choisit le modèle de 16 ou de 32gb. C’est aussi important de spécifier que c’est un produit chinois qui n’est pas vendu dans les grandes surfaces, donc la livraison peut prendre plusieurs semaines, voir plusieurs mois.

Une chose est certaine, c’est qu’avec un tel gadget au bras, vous allez attirer les commentaires… De jalousie ou de moquerie, ça, ça reste à voir!

En savoir plus et acheter en ligne la montre intelligente Lem T

Article publié sur francoischarron.com le 09 juillet 2020