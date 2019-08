La Tesla Model 3 à l’essai sur circuit

Article par Le Guide de l’auto

S’il y a bien un modèle électrique qui a suscité l’intérêt des Québécois depuis sa mise en marché, c’est bien la Tesla Model 3.

Véhicule le plus abordable du constructeur californien Tesla, la Model 3 ne fait rien comme les autres.

Avec son système de conduite semi-autonome Autopilot, son écran tactile de 15 pouces et ses qualités routières indéniables, la Model 3 a convaincu des dizaines de milliers de conducteurs de passer à la voiture électrique. Si bien qu’elle affiche des chiffres de vente comparables avec des berlines de luxe à essence comme la Mercedes-Benz Classe C, la BMW Série 3 et la Audi A4!

À l’émission Pilote Académie en Virage Vert, le journaliste du Guide de l’auto Marc-André Gauthier et le pilote d’expérience Bertrand Godin ont effectué un essai sur circuit de ce populaire modèle 100% électrique.