La Tombola de Saint-Constant est de retour sur un nouveau site pour le 275e de la Ville

La Tombola est de retour pour une quatrième édition le samedi 14 septembre, de 11h à 16h. Cette année, l’événement aura lieu à l’Église de Saint-Constant (242, rue Saint-Pierre), lieu de la toute première édition de l’événement. Tous sont invités à tenter gratuitement leur chance aux différents kiosques de jeux de kermesse.

De l’animation, du maquillage pour les petits et des jeux géants sont aussi au programme. En participant, les citoyens courent la chance de remporter l’un des nombreux prix de présence, gracieusement offerts par les partenaires de l’événement. Les gourmands pourront aussi se rassasier grâce aux camions de cuisine de rue qui seront sur place.

La Tombola du Quartier de la Gare est rendue possible grâce à la participation des partenaires locaux : Boulangerie Au four et au Moulin, La Carcasse, le Spa Champêtre, la Librairie Boyer, Uniprix Maxime Bissonnette-Roy et Mathieu Janelle, le Corps de Cadets 2938 du Roussillon, Scout St-Constant/Ste-Catherine 47e groupe.

(Source: Ville de Saint-Constant)