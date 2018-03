La Toyota Corolla 2019 à hayon révélée!

Article par Michel Deslauriers

Une toute nouvelle génération de la Corolla se pointera le nez au Salon de l’auto de New York la semaine prochaine, qui viendra remplacer la Corolla iM au sein de la gamme Toyota.

On se rappelle, la iM cinq portes avait été introduite au Canada en 2016 sous la bannière Scion, mais suite à la disparition de cette marque, la voiture passait du côté de Toyota. Toutefois, elle est de conception européenne, basée sur la Toyota Auris vendue de l’autre côté de l’océan, et la nouvelle Corolla Hatchback le sera aussi.

La Toyota Corolla 2019 reposera sur la plate-forme TNGA du constructeur, déjà utilisée sous la carrosserie de la Toyota Prius, de la Toyota Camry et du Toyota C-HR, entre autres. Elle est légèrement plus longue et plus large que la iM, avec une ligne de toit un peu plus basse. Son design extérieur est dynamique et bien proportionné, avec une lunette arrière inclinée qui n’est pas sans rappeler celles de la Mazda3 Sport et de la Chevrolet Cruze.

Sous le capot, on aura droit à un nouveau quatre cylindres de 2,0 litres à injection directe. Sa puissance n’a pas encore été annoncée, mais le moteur s’appelle Dynamic-Force, et Toyota mentionne une suspension plus sportive, alors on s’attend à un certain degré de dynamisme. Par rapport à la Corolla iM, on promet également une meilleure économie de carburant. Des boîtes manuelle à six rapports ou automatique à variation continue (CVT) avec 10 ratios de rapport préprogrammés seront proposées.

La Toyota Corolla Hatchback 2019 disposera d’un système multimédia des plus modernes, avec une chaîne JBL de 800 watts disponible en option. La compacte aura également droit à la suite Toyota Safety Sense (TSS) 2.0, qui comprend un système précollision frontale avec freinage autonome d’urgence et détection de piétons, un régulateur de vitesse adaptatif, un avertissement et une prévention de sortie de voie, des feux de route automatiques et, du nouveau, une assistance de suivi de voie (Lane Tracing Assist ou LTA). Cette dernière placera la voiture au centre de la voie en se guidant avec les lignes de la chaussée ou le véhicule devant.

La nouvelle Toyota Corolla 2019 à hayon sera mise en vente cet été. Nous aurons plus de détails dès la semaine prochaine, puisque nous serons en direct au Salon de l’auto de New York pour assister à son dévoilement.