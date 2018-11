La Toyota Prius 2019 en route pour Los Angeles

Article par Michel Deslauriers

La populaire hybride compacte obtiendra un rafraîchissement de mi-cycle pour l’année-modèle 2019, et sera dévoilée au Salon de l’auto de Los Angeles à la fin du mois.

Toyota avance que la Prius est « prête pour le soleil ou la neige, » et a même publié une image de la voiture dévalant une route enneigée. Une façon astucieuse de camoufler les modifications esthétiques de la voiture, et un effort marketing pour convaincre les consommateurs que la berline hybride peut se tirer d’affaire dans le climat plus froid du nord des États-Unis.

La Toyota Prius pourrait gagner quelques caractéristiques, comme un volant chauffant qui est déjà disponible dans la Toyota Prius Prime hybride rechargeable. Le système multimédia de la Prime, avec son écran tactile de 11,6 pouces, pourrait bien se retrouver également dans la Prius régulière, tout comme l’intégration Apple CarPlay.

Aucun changement n’est attendu en ce qui concerne la motorisation, qui consiste d’un quatre cylindres de 1,8 litre à cycle Atkinson, d’un moteur électrique et d’une boîte automatique à gestion électronique. La puissance combinée dans la Prius 2018 est fixée à 121 chevaux, alors que la consommation mixte ville/route est évaluée à 4,5 L/100 km.