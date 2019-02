La Toyota Prius e-AWD 2019 à l’affiche au Salon de l’auto de Toronto

Article par Michel Deslauriers

Une foule de nouveaux véhicules arrivent chez les concessionnaires Toyota, et non seulement la marque japonaise renouvelle sa gamme de VUS compacts, mais ses voitures reçoivent également beaucoup d’attention.

La Toyota Prius 2019 profite de quelques révisions esthétiques et un nouveau système multimédia en option qui dispose d’un écran tactile de 11,6 pouces – comme celui figurant dans la Toyota Prius Prime. Toutefois, la grande nouvelle pour les acheteurs canadiens, c’est la disponibilité d’équiper la populaire voiture hybride d’un rouage intégral.

Outre le quatre cylindres de 1,8 litre, le moteur électrique monté à l’avant et la boîte automatique à gestion électronique, procurant une puissance totale de 121 chevaux, la Prius e-AWD est également muni d’un moteur électrique à l’arrière. Le système e-AWD est réactif, signifiant que le moteur arrière s’activera entre 0 et 10 km/h, et lorsqu’une perte d’adhérence est détectée jusqu’à une vitesse de 70 km/h. Autrement, la Prius demeure une voiture à traction. La cote de consommation mixte ville/route de la Toyota Prius e-AWD 2019 est établie à 4,7 L/100 km, ou seulement 0,3 L/100 km de plus que celle de la Prius régulière. La version e-AWD se détaille à partir de 28 990 $ avant les frais de transport et de préparation.

Toyota présente également le Fine-Comfort Ride Concept, un véhicule à piles à combustible qui démontre ce à quoi aurait l’air l’habitacle d’une voiture autonome du futur. En poussant les roues aux extrémités, on parvient à maximiser l’espace intérieur de la voiture. La Toyota Fine-Comfort Ride Concept a initialement été dévoilée au Salon de Tokyo en 2017.

Au Salon de l’auto de Toronto, le constructeur en a également profité pour annoncer le prix de la Toyota GR Supra 2020, qui se détaillera au Canada à partir de 64 990 $ avant les frais de transport et de préparation. Les Toyota Corolla et Corolla hybride 2020 et Toyota RAV4 hybride 2019 sont également à l’affiche.