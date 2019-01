La Toyota Yaris à hayon est abandonnée aux États-Unis

Article par William Clavey

La perte de croissance des voitures se fait une fois de plus ressentir. Toyota a annoncé que sa petite Yaris à hayon, longtemps la voiture de choix des étudiants ou des consommateurs à faible budget, sera discontinuée aux États-Unis.

Toutefois, elle demeure disponible sur notre marché. Du moins, c’est ce qu’on nous a dit du côté de Toyota Canada. Mais pendant combien de temps encore?

La berline demeure

Avec un prix de départ de 15 690 $, la Yaris est, encore aujourd’hui, la Toyota la plus abordable et figure parmi les autos les moins chères du marché. Hélas, l’engouement vers les VUS, surtout depuis que de nouveaux joueurs atteignables comme le Nissan Kicks et le Toyota C-HR sont parmi nous, mène inévitablement à une perte de vitesse dans les ventes de voitures sous-compactes.

De plus, la Yaris commençait à se montrer vielle. Relativement inchangée depuis 2006, elle fait désormais face à des rivales beaucoup plus modernes et spacieuses, comme la Hyundai Accent et la Honda Fit. En raison de ventes si peu performantes, Toyota se rend donc compte qu’il serait difficile de justifier les coûts de développement d’une nouvelle mouture.

Au moins, la Yaris berline demeure offerte sur le marché américain. Assemblée en partenariat avec Mazda, celle-ci, bien que moins polyvalente, est une voiture mieux aboutie que sa sœur, sans oublier une finition d’habitacle nettement mieux soignée pour un prix de vente presque identique (16 595 $).

On ne sait toujours pas combien de temps la Yaris à hayon demeurera sur notre marché, mais Toyota déclare qu’on dévoilera sa remplaçante au Salon de New York. Sans surprise, il y a de fortes de chances que ce soit un petit VUS…