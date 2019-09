Qui ne rêve pas de la tranquillité d’esprit au quotidien. Habiter un appartement en formule tout inclus représente l’une des façons d’y accéder.

Vous payez votre loyer et du même coup, votre mensualité inclut l’électricité, la climatisation, les services de câblodistribution, internet, le téléphone (ligne fixe) et cinq électroménagers. Fini le tracas de payer plusieurs fournisseurs de services. Ce type de paiement simplifie la vie et offre une tranquillité d’esprit de ce côté.

La tendance du tout inclus en location est en recrudescence au Québec. Certains propriétaires d’immeubles vont même plus loin en proposant des formules tout inclus adaptées à différentes clientèles.

Des appartements pour les 50 ans et plus

Par exemple, le concept Viva-Cité propose des appartements en formule tout inclus destinés aux 50 ans et plus. En plus d’un grand éventail d’appartements, on retrouve dans les immeubles, des espaces récréatifs tels que gym, billard, cuisine, piscine, où l’on peut faire des activités, rencontrer ses amis, ses voisins. On encourage ainsi les locataires à avoir une vie active et un esprit de communauté.

Des appartements pour la population active

Certains promoteurs ont adapté la formule tout inclus pour la population active, c’est-à-dire les personnes sur le marché du travail. Ils mettent l’accent sur la proximité des services et l’accessibilité du transport collectif. La clientèle visée a généralement un horaire chargé et toute économie de temps, qui contribue à maximiser leurs loisirs, est appréciée et recherchée.

Viva-Cité et Axcès Trigone sont deux concepts d’appartements en formule tout inclus situés sur la Rive-Sud et la Rive-Nord de Montréal.

La bannière Viva-Cité, destinée aux 50 ans et plus, comprend 11 établissements tout inclus offrant une multitude d’espaces pour profiter pleinement de la vie, que vous aimiez la natation, le billard, le yoga, la danse ou une partie de cartes entre amis.

Pour les gens de tout âge à la recherche de l’appartement tout inclus implanté à proximité des services et des transports, Axcès Trigone est l’adresse par excellence.

