La troisième saison de The Grand Tour débute aujourd’hui

Article par William Clavey

Si vous ne savez toujours pas ce qu’est The Grand Tour, sachez que c’est actuellement l’une des émissions d’automobile les plus regardées la planète, sans oublier une des plus cool.

Diffusée sur la chaîne Prime Video d’Amazon, l’émission suit les aventures de Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May, des journalistes automobiles britanniques qui animaient anciennement l’émission Top Gear. C’est aujourd’hui que débute la troisième saison de l’émission.

Du gros budget

Comme les deux premières saisons, on s’attend à un budget colossal, montrant le trio conduire les bolides les plus puissants de la planète, tout en s’aventurant dans les endroits les plus magistraux, complétant des défis parfois idiots, sans oublier quelques explosions lors de l’épopée.

Dans la bande-annonce, nous sommes présentés à Richard Hammond au volant d’une camionnette Chevrolet. Il traverse un ravin sur un fébrile pont en bois. Évidemment, sa camionnette tombe en panne en plein milieu du pont.

Parmi les nouveautés, on aperçoit le trio à bord de trois « muscle car » américains iconiques, la Ford Mustang, la Dodge Challenger et la Chevrolet Camaro. Jeremy Clarkson met à l’essai la McLaren Senna, et affronte une pilote de course professionnelle sur un circuit glacé au volant d’un Lamborghini Urus.

Tout ça sera diffusé sur une série de treize épisodes, disponible dès aujourd’hui sur Prime Video. C’est un rendez-vous à ne pas manquer!