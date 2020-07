La trousse complète pour optimiser son téléphone intelligent

Vous venez de vous procurer un nouveau téléphone intelligent que ce soit le nouvel iPhone, un Samsung, Huawei, Google Pixel, LG, Sony ou même BlackBerry? Vous pouvez optimiser votre téléphone avec des applications de protection et des accessoires qui amélioreront ses performances.

Pour certains, l’achat d’un nouveau téléphone intelligent est un moment emballant, alors qu’on découvre un nouvel appareil avec de nouvelles fonctions. Pour d’autres, ce n’est qu’un mal nécessaire, puisque son ancien modèle a malheureusement brisé ou est devenu désuet.

Peu importe le sentiment que l’on a à l’égard d’un nouveau téléphone, il reste que quand on l’acquiert il est un peu tout nu et qu’il faut l’habiller pour non seulement le protéger, mais aussi pour le rendre plus performant et agréable à manipuler.

Voici donc une liste de produits à considérer après avoir fait l’achat d’un nouveau téléphone intelligent.

Un étui pour protéger son téléphone

Ah les étuis de téléphone, quel classique! C’est évidemment la première chose que l’on va chercher à se procurer après l’obtention d’un nouveau téléphone intelligent. Au coût des appareils, on n’a évidemment pas envie qu’il se brise après une chute accidentelle.

Je n’apprendrai rien à personne ici, mais des étuis il y en a une pelletée sur le marché. C’est pourquoi j’attire votre attention sur une entreprise qui selon moi se démarque du lot dans le marché des étuis de téléphone.

Il s’agit d »Otterbox qui offre non seulement des étuis élégants, mais surtout qui protège bien notre appareil, alors que leur réputation n’est plus à refaire.

On en retrouve de tous les styles, transparents, à motifs, de couleurs et aussi pour la majorité des grandes marques de téléphone tel qu’iPhone, Samsung, Google, LG, Huawei et même pour iPad.

Voir les étuis de téléphone de Otterbox

Otterbox offre des étuis de téléphones robustes et pour tous les genres.

Pour ceux qui souhaitent avoir un étui vraiment à leur image, jetez un œil au site Caseable.

Ce site nous offre différents types d’étuis et de coques protectrices pour notre téléphone intelligent, mais nous offre aussi la possibilité de le personnaliser à son goût.

Ajoutez-y le motif ou la photo de votre choix, changez la couleur ou ajouter un filtre et ajoutez-y même du texte.

Lire ma chronique sur Caseable

On peut directement personnaliser son étui de téléphone sur Caseable.

Une pellicule pour protéger l’écran de son téléphone

Un étui de téléphone protège la coque de notre téléphone, mais ce ne sont pas tous les étuis qui protègent notre écran.

Il y a plusieurs façons d’égratigner ou fracturer notre écran. Évidemment, on pense à la chute de notre appareil, mais ça peut être aussi niaiseux qu’une égratignure causée par nos clés dans notre poche ou notre sacoche.

Encore là, un écran de téléphone c’est assez dispendieux à réparer et c’est après que notre écran est brisé qu’on se dit que l’on aurait dû mettre une pellicule par-dessus.

Appliquer une pellicule de protection permet de protéger l’écran de son téléphone.

Encore là, les choix ne manquent pas pour les pellicules de protection, mais la série Invisible Shield de Zagg offre quelque chose d’intéressant.

Les pellicules Glass+ VisionGuard de la série Invisible Shield protègent non seulement notre écran de téléphone ou de notre tablette, mais aussi nos yeux puisqu’elles filtrent le spectre de la lumière bleue. Bref, ça devient un beau 2 en 1.

Plus d’infos sur les pellicules de protection Invisible Shield

Un antivirus pour se protéger des malwares et autres menaces sur mobile

Bon, on a protégé physiquement notre téléphone, il est à présent judicieux d’en protéger l’intérieur avec un antivirus.

On stocke tellement d’informations dans notre téléphone, qu’il est oh combien important de les protéger des nombreuses menaces que l’on trouve sur le web.

Les antivirus pour téléphones intelligents nous permettent de protéger le contenu de notre appareil.

ESET, Bullguard, Avast, Kaspersky, bref les choix d’antivirus pour iOS ou Android sont nombreux ici aussi. Vous pouvez lire ma chronique à ce sujet pour vous aider à démêler toutes ces offres.

Lire ma chronique sur les antivirus pour mobile

Un VPN pour se protéger dans les réseaux publics

Un antivirus c’est bien beau pour se protéger des virus, logiciel malveillant et autres menaces, mais à travers notre simple utilisation d’internet plusieurs de nos informations transitent parfois de façon transparente.

C’est le cas particulièrement dans les réseaux Wi-Fi publics, que ce soit au café du coin ou à l’aéroport notamment où le flot d’informations qu’on envoie au serveur peut être intercepté.

Les VPN nous permettent de sécuriser nos connexions internet sur mobile, tablette ou ordinateur.

En occurrence, un VPN (Virtual Private Internet) lui va protéger ces informations en se connectant à un autre serveur qui va les crypter pour les rendre illisibles. En bonus, les VPN nous permettent de contourner les restrictions géographiques liées à certains sites, ce qui nous permet de consulter tout le contenu de la planète.

Certains antivirus offrent une fonction de VPN intégré, mais si le vôtre n’en a pas, je vous recommande de regarder du côté de NordVPN qui offre plusieurs fonctions intéressantes.

Chronique: NordVPN fait bien plus que protéger notre connexion internet

Un générateur de mots de passe pour protéger nos comptes

Facebook, Google, courriels, des comptes ce n’est pas ce qui manque dans notre vie. Ce qui nous manque parfois c’est la capacité à retenir les mots de passe différents pour tous ceux-ci.

Il est primordial d’avoir des mots de passe différents pour tous nos comptes et d’avoir des mots de passe forts. Seulement, ce n’est pas toujours évident de retenir tous ces mots de passe.

Les gestionnaires de vos mots de passe vous permettent de sécuriser vos comptes.

C’est pour cette raison qu’il existe des gestionnaires de mots de passe comme 1Password ou Dashlane qui vont agir comme coffre-fort de nos mots de passe. Nos mots de passe sont cryptés et notre compte sécurisé par une authentification à double facteur.

On peut dès lors sans soucis oublier nos différents mots de passe, puisque ces gestionnaires sont là pour nous les rappeler.

Chronique: Oubliez vos mots de passe grâce au gestionnaire 1Password

Chronique: N’ayez plus à retenir une tonne de mots de passe grâce à Dashlane

Augmenter la mémoire de son téléphone

Notre téléphone est devenu pour plusieurs le centre de nos divertissements, on y accumule beaucoup de fichiers et on peut en accumuler davantage avec une carte mémoire.

Photos, vidéos, applications, notre téléphone peut se remplir vite et on n’a pas nécessairement acheté le téléphone avec la plus grande mémoire, alors que le modèle supérieur est souvent beaucoup plus dispendieux.

Augmentez l’espace de votre téléphone avec une carte mémoire.

Sur Android, on peut aisément augmenter la mémoire de son téléphone en y ajoutant une carte mémoire microSD, alors que du côté d’Apple il existe aussi des clés de mémoire USB.

Voir et acheter une carte microSD sur Amazon

Chronique: Augmentez l’espace de vos iPhones avec été clé USB

Des batteries portatives pour ne jamais manquer d’énergie

C’est la hantise de plusieurs, est-ce que notre téléphone va être capable de rouler toute la journée ? C’est d’autant plus vrai lorsqu’on a oublié de le charger ou qu’on vient de se taper un marathon de série Netflix sur notre appareil.

On retrouve plusieurs types de batteries portatives sur le marché, alors que chacune offre une capacité de Mah différent.

N’ayez jamais peur de manquer d’énergie sur votre téléphone avec une batterie portative.

La compagnie Griffin notamment offre une gamme de produits nous permettant de ne jamais manquer d’énergie, alors qu’on retrouve des batteries allant jusqu’à 26 800 Mah. Bref, de quoi ne pas manquer de jus pendant longtemps.

Voir les batteries portatives de Griffin

Des supports pour ne pas échapper son téléphone en voiture ou à pied

Toute personne ayant une voiture se cherche évidemment un support à téléphone pour son véhicule. Après tout, on peut non seulement utiliser notre application GPS favorite, mais c’est aussi pratique pour prendre des appels en main libre. Surtout que la loi nous en oblige!

Il existe plusieurs modèles, mais j’en retiens deux de la compagnie Belkin. Un que l’on insère dans la grille de ventilation et l’autre qui utilise une sorte de ventouse.

Belkin offre des supports de téléphone pour voiture intéressants.

Une autre solution intéressante est le petit PopSocket. Il s’agit d’un petit dispositif à environ 10$ que l’on colle littéralement à l’arrière de notre téléphone. Et pour coller, ça colle! On en utilise un dans notre équipe depuis bientôt 2 ans et il est toujours aussi bien collé.

C’est pratique si l’on a un gros téléphone, alors qu’il facilite la manipulation de notre appareil, en plus d’agir comme support pour regarder une vidéo.

Le Popsocket est un accessoire abordable à usage multiple.

Jumelé avec le Popclip, on peut s’en servir pour accrocher notre téléphone dans notre voiture.

Chronique: Le support qu’il vous faut pour votre téléphone ou tablette

Des lentilles pour améliorer nos photos et vidéos

Pour les amoureux de photographie et de vidéo, il existe des lentilles et des stabilisateurs qui vous aideront à avoir de belles images à partager à vos amis sur Instagram, Facebook ou tout ce que vous voulez.

Je porte votre attention sur deux entreprises, la première Revolver et l’autre Olloclip.

Obtenez une meilleure qualité d’images avec les lentilles de Revolver et Olloclip.

Les deux nous offrent un ensemble de lentilles que l’on va disposer par-dessus notre caméra. On retrouve des lentilles fish-eye, grand-angle, macro, filtre polarisant, bref une vraie petite boîte à outils pour le photographe en nous.

Voir les lentilles pour téléphones Revolver

Voir les lentilles pour téléphones Olloclip

Un accessoire ludique de téléphone pour se détendre

On termine ce tour d’horizon, avec un peu d’humour avec un accessoire ludique conçu pour nous divertir, nous détendre ou même nous aider à nous concentrer!

En effet, à l’image des fidget spinner les étuis Squishy Cat par exemple nous permettent de nous détendre en manipulant un petit chat en silicone au dos de notre téléphone.

Les petits Squishy Cat sont mignons et peuvent nous détendre.

Le chat va en quelque sorte agir comme une boule antistress. Parfait pour les dures journées au travail!

Chronique: chat 3D sur votre téléphone en guise de balle antistress!

Comparez les meilleurs forfaits cellulaires et économisez avec cet outi

Article publié sur francoischarron.com le 16 juillet 2020