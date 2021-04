La vaccination de masse est mise en place

La vaccination de masse au Québec est mise en place et dès vendredi matin, 30 avril, il sera possible pour une plus grande tranche de la population de se faire vacciner.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé s’est fait le porteur de la bonne nouvelle, jeudi en conférence de presse.

« Le ciel commence à se dégager. Nous apercevons les rayons du soleil. On attendait ce jour depuis longtemps et on peut procéder à la mise en place de la vaccination de masse », a-t-il lancé, flanqué du directeur de la Santé publique, Horacio Arruda.

Actuellement, plus de 12 000 vaccinateurs sont prêts dans la province à accueillir tous les adultes qui désirent se faire vacciner.

Par tranches d’âges jusqu’à la mi-mai

D’ici deux semaines, toute la population adulte du Québec pourra, si elle le désire, avoir pris rendez-vous pour recevoir une première dose via le portail Clic santé.

« Les pharmaciens, les entreprises, les centres de vaccination sont prêts», a fait savoir le ministre.

Calendrier de prise de rendez-vous

30 avril 2021 : 50 ans et plus;

3 mai 2021 : 45 ans et plus;

5 mai 2021 : 40 ans et plus;

7 mai 2021 : 35 ans et plus;

10 mai 2021 : 30 ans et plus;

12 mai 2021 : 25 ans et plus;

14 mai 2021 : 18 ans et plus.

Il n’a donc plus aucun doute quant à la date fixée il y a quelques semaines.

« D’ici au 24 juin, tous ceux qui le veulent seront vaccinés. Nous sommes capables d’augmenter la cadence dès la semaine prochaine. Nous allons aussi recevoir davantage de doses. Il n’y a plus de doutes sur notre objectif du 24 juin », a répété Christian Dubé.

Toujours le temps pour les autres

Quant aux femmes enceintes, aux personnes handicapées et la clientèle vulnérable, il réitère qu’il est toujours temps de prendre rendez-vous avant d’ouvrir des dates aux autres tranches d’âge. De même, en ce qui a trait à l’AstraZeneca et au Johnson & Johnson, il reste quelques questions à régler. Le premier ne devrait pas, pour l’instant, être administré aux moins de 45 ans. Quant à l’autre, on attend toujours les approbations finales selon le docteur Arruda.

« Il y a un combat à finir entre le vaccin et le virus. Les Québécois doivent continuer parce que la victoire est à notre portée », a conclu Christian Dubé.