La vaccination des employés se déroule bien au DIX30

Elle informe que beaucoup de personnes de première ligne étaient au DIX30 hier pour la première journée de vaccination. Aujourd’hui [24 décembre] ainsi que les 26 et 27 décembre, l a vaccination du personnel des CHSLD et de RI/RTF se poursuit . On évalue à un peu plus de 1400 le nombre d’employés de la Montérégie-Ouest qui recevront le vaccin.