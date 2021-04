La vaccination sans rendez-vous déployée à la clinique de Candiac

La clinique de vaccination de Candiac est l’un des quatre sites de la Montérégie où il est désormais possible pour les personnes âgées de 55 à 79 ans de recevoir le vaccin AstraZeneca dans le cadre d’une formule sans rendez-vous.

À cette clinique du 30, rue de Strasbourg, la période de vaccination sans rendez-vous s’échelonne du jeudi 8 au mardi 13 avril, de 8h à 20h.

Au premier matin, Le Reflet a constaté que la remise de coupons allait bon train, vers 9h15.

Un homme qui a entendu à la radio que les cliniques étaient remplies dit s’être précipité. Il a été soulagé de constater que ce n’était pas le cas à Candiac. Les gens qui arrivaient vers 9h30 se voyaient attribuer la plage horaire de 18h.

Selon une gestionnaire du site, il y avait des gens en file à 7h, une heure avant l’ouverture.

Deux femmes heureuses d’avoir leur coupon en mains ont discuté avec le Journal. Elles ont attendu une quinzaine de minutes et devront revenir à 17h et 17h30.

D’abord, Élaine Gagnon, de Candiac, blaguait que seulement 16 jours la séparent d’avoir 60 ans. Elle ne pouvait donc pas prendre rendez-vous avant ce 8 avril. Au sujet du vaccin AstraZeneca, elle n’est pas inquiète de le recevoir.

«C’est certain que la presse qui en a été faite semait un peu de stress, a-t-elle admis. Mais je me dis quand même que toute l’Angleterre a été vaccinée avec. Cela ou prendre l’auto et risquer d’avoir un accident, pour moi ce n’est pas tellement différent.»

À ses côtés, la Candiacoise Isabelle Marier a ajouté qu’«avec les variants qui circulent, c’est mieux de se faire vacciner rapidement si on le peut, pour possiblement avoir un été presque normal».

Pour sa part, Jacques Belzile, de Lachine, patientait pour avoir son coupon. Il s’est dit heureux d’avoir accès à la vaccination sans rendez-vous et pas du tout inquiet à propos du AstraZeneca.

Adaptation

Jade St-Jean, conseillère aux relations médias du Centre intégré de santé et de services sociaux en Montérégie-Ouest (CISSSMO), a fait savoir que les équipes se sont adaptées rapidement dans les cliniques de vaccination. Elles ont été mises au courant de la vaccination sans rendez-vous il y a quelques jours seulement.

«Tout le monde s’est mobilisé et a fait preuve de beaucoup d’agilité», a-t-elle souligné ajoutant que les gens sont heureux de pouvoir se faire vacciner rapidement.

À Candiac, 200 personnes pourront se faire vacciner aujourd’hui. La capacité est appelée à évoluer et, selon l’achalandage, il pourrait être possible que certains obtiennent un coupon pour le lendemain. Pour le moment, toutefois, ils sont distribués pour le jour même, a expliqué Mme St-Jean.

Trois autres cliniques de la Montérégie offrent la vaccination sans rendez-vous, soit celle de Boucherville, située au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois (8 au 11 avril, de 8h à 20h ), celle de Brossard au 9415, boulevard Leduc, suite 5 (8 au 13 avril, de 8h à 20h) et celle de Salaberry-de-Valleyfield au 50, rue Dufferin (8 au 13 avril, de 8h à 20h).

Les personnes qui se présentent à la clinique doivent avoir leur carte d’assurance-maladie (ou une autre pièce d’identité avec photo). Il est suggéré de porter un chandail à manches courtes pour faciliter le processus.

Rappelons que la vaccination avec rendez-vous est actuellement réservée aux personnes de 60 ans et plus. Il faut prendre rendez-vous sur le site Web www.quebec.ca/vaccinCOVID ou en appelant au 450 644-4545.

(Avec Ali Dostie)