La Ville de Montréal achète 100 Nissan LEAF 2018

Article par Olivier Beaulieu

Depuis son arrivée au Canada en 2011, la LEAF a fait couler beaucoup d’encre. En 2010, Gabriel Gélinas disait dans le cadre d’un essai routier aux États-Unis : « Au cours de ma carrière de chroniqueur automobile, j’ai eu l’occasion de conduire toute une série de voitures électriques dont un prototype Versa équipée de la motorisation électrique de la LEAF, une Mitsubishi i-MiEV, une smart fortwo electric drive, une Tesla Roadster et j’en passe. Mais je peux maintenant affirmer que c’est le modèle de production de la Nissan LEAF qui se comporte le plus comme une voiture conventionnelle ». Sept ans plus tard, la LEAF canadienne se vend à plus de 50% au Québec. Et aujourd’hui, la Ville de Montréal a annoncé qu’elle recevra ses 100 exemplaires qu’elle avait commandés au cours des prochaines semaines.

« Nous sommes ravis de voir l’engagement de la Ville de Montréal envers la mobilité zéro émission et de constater que la Nissan LEAF jouera un rôle majeur dans l’atteinte de leurs objectifs », déclare Joni Paiva, président de Nissan Canada inc. « La Nissan LEAF est le véhicule idéal pour les parcs automobiles et la Ville de Montréal en est un parfait exemple. Des véhicules électriques ont été ajoutés graduellement dans la flotte municipale au cours des dernières années, ce qui a permis aux conducteurs assignés de bien s’adapter à cette technologie. En termes de coût de propriété et de fonctionnement, la nouvelle Nissan LEAF réduit considérablement les coûts d’entretien ainsi que la perte de temps consacré à ceux-ci, et ce, sans compter les économies de carburant, offrant ainsi un bien meilleur rendement a la flotte », poursuit M. Paiva.

En tout et partout, la flotte de véhicules de la Ville comptera plus de 200 Nissan LEAF de première et de deuxième génération. Ces véhicules seront utilisés pour répondre à des besoins divers, mais surtout pour les services d’inspection notamment dans le domaine du bâtiment ou encore pour les services publics dans les secteurs d’architecture, paysagiste, urbanisme et aménagement urbain.