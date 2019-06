La Ville dépose son plan d’action pour les personnes handicapées

La Ville de La Prairie a adopté son plan d’action 2019-2020 destiné aux personnes handicapées.

Parmi les mesures adoptées dans ce 8e plan d’action, l’achat d’un croque-glace pour les trottoirs afin de faciliter les déplacements des personnes avec un handicap et aussi des aînés a été souligné. L’installation de jeux d’eau ou d’un lève-personne lors de la reconstruction de la piscine municipale est envisagée.

De plus, dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées qui se tient du 1er au 7 juin, la Ville de La Prairie a désigné Michel Bergeron, ambassadeur des personnes handicapées pour la présente année. On le retrouve sur la photo aux côtés du maire Donat Serres. On peut consulter le plan d’action sur le site de la Ville à ville.LAPRAIRIE.qc.ca.