La Volkswagen Beetle pourrait revenir sous forme électrique d’ici 5 ans

Article par Michel Deslauriers

Triste de savoir que la production de l’emblématique Volkswagen Beetle cessera l’an prochain avec la fin de la génération actuelle? Eh bien, ne versez pas une larme tout de suite.

Selon ce que rapporte Autocar, la compagnie travaille déjà sur un plan qui permettrait à la charmante Coccinelle de revenir sous la forme d’une voiture électrique à quatre portes basée sur la toute nouvelle plateforme MEB. Qui plus est, avec un moteur électrique placé à l’arrière, elle retrouverait la configuration à propulsion de la Beetle originale.

Cela dit, il faut quand même préciser qu’une Beetle réinventée et électrifiée est encore bien loin de se réaliser. Présentement, comme vous le savez, Volkswagen se concentre plus sur le lancement de modèles électriques populaires sous la bannière I.D., à commencer par une compacte à hayon prévue en 2019. Il y aura ensuite une version de série des prototypes I.D. CROZZ (VUS) et I.D. VIZZION (berline), ainsi qu’un VUS électrique de plus grand format. En fait, le constructeur allemand prévoit vendre 50 modèles électriques différents par l’entremise de ses nombreuses divisions d’ici 2025.

Le PDG de Volkswagen, Herbert Diess, aime avoir également dans la gamme des produits cool qui s’adressent au côté émotionnel des gens. C’est pourquoi le fameux Microbus sera ressuscité en 2022 à partir du concept I.D. BUZZ. Il y aurait toutefois de la place pour un ou deux autres modèles du genre. D’ailleurs, le responsable du design, Klaus Bischoff, confirme avoir déjà fait un croquis d’une éventuelle Beetle électrique à quatre portes, précisant que les avantages de la plateforme MEB permettraient de rendre la voiture plus spacieuse, plus confortable et donc plus attrayante tout en conservant sa forme classique.

La décision de donner le feu vert ou non à un tel modèle ne sera pas prise avant deux ou trois ans, a averti Bischoff. D’ici là, si vous tenez vraiment à acheter une voiture électrique d’allure rétro, la MINI Électrique verra le jour l’an prochain.