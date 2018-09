La Volkswagen Jetta du film Rapides et dangereux est à vendre

Article par Germain Goyer

La Volkswagen Jetta 1995 conduite par Jesse dans le tout premier film de la saga The Fast and the Furious pourrait être à vous.

Elle est à vendre pour la somme de 99 900 $ US, soit près de 129 000 $ CAN, par l’entreprise Luxury Auto Collection. La voiture appartient à l’acteur Frankie Muniz.

Dans l’annonce, on peut notamment lire que la voiture se trouve dans le même état que lors du tournage du film. Son odomètre n’afficherait que 21 300 milles, ce qui représente environ 34 300 kilomètres. Elle est animée par un moteur à quatre cylindres de 2,0 L jumelé à une boîte automatique.

Cette Jetta est dotée d’une chaîne stéréo liée à une console PlayStation 2. Sur les photos, on note aussi la présence d’une cage de protection rouge et de sièges Sparco. Il est intéressant de noter que la voiture est signée par le défunt acteur Paul Walker ainsi que Chad Lindberg, qui a interprété Jesse, et Rob Cohen, qui a réalisé le film.

Revoyez ci-dessous la scène devenue célèbre au cours de laquelle cette Jetta court contre la Honda S2000 de Tran.