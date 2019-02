La Volkswagen Jetta GLI 2019 fait son apparition au Salon de l’auto de Toronto

Article par Michel Deslauriers

La version sportive de la berline compacte Jetta a été dévoilée la semaine dernière au Salon de l’auto de Chicago, et cette semaine, elle est à l’affiche à Toronto.

La Volkswagen Jetta GLI 2019 a été entièrement redessinée et emprunte la motorisation de la Golf GTI, consistant d’un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres qui développe 228 chevaux et un couple de 258 livres-pied. C’est 18 étalons et 41 livres-pied de plus par rapport à l’ancienne GLI. Cette puissance est acheminée aux roues avant par l’entremise d’une boîte manuelle à six rapports ou, en option, une boîte automatisée DSG à rapports avec double embrayage. En choisissant cette dernière, on obtient aussi un système automatique arrêt/redémarrage.

La GLI se débarrasse également de la suspension arrière à poutre de torsion de la Jetta régulière en faveur d’un ensemble multibras, alors que les jambes de force à l’avant profitent d’une calibration plus sportive. Des freins surdimensionnés tirées de la Golf GTI et de la Golf R, un différentiel à glissement limité et une direction électrique à ratio variable font aussi partie de l’ensemble.

L’équipement de série comprend des sièges avant chauffants, un climatiseur automatique, une clé intelligente, un éclairage d’ambiance, une intégration Apple CarPlay et Android Auto. Un toit ouvrant, une chaîne audio Beats de 400 watts, un siège du conducteur à réglage électrique et un démarreur à distance sont également disponibles.

Pas de prix encore, mais la Volkswagen Jetta GLI 2019 sera mise en vente au printemps.

Également à l’affiche au kiosque de Volkswagen, on retrouve le concept I.D. CROZZ qui inspirera une éventuelle version de production ainsi que la voiture de course I.D. R.