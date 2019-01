La Volvo V60 Cross Country 2019 présentée à Montréal

Article par William Clavey

Seulement quelques mois après le lancement officiel de la toute nouvelle Volvo S60/V60, voilà que la marque nous présente déjà la déclinaison Cross Country du modèle. Elle est présentée en grande primeur canadienne au Salon de l’auto de Montréal.

La V60 est la dernière voiture au sein de la gamme Volvo à subir la plus récente cure de rajeunissement du constructeur. Se situant dans le segment des voitures de luxe compactes, elle rivalisera principalement des voitures comme la BMW Série 3, la Mercedes-Benz Classe C, l’Audi A4, la Lexus IS, l’Infiniti Q50, l’Acura TLX, la Jaguar XE et l’Alfa Romeo Giulia.

En déclinaison Cross Country, sa suspension a été légèrement soulevée et sa carrosserie renforcée afin qu’elle puisse affronter les sentiers battus. Équipée de série avec le rouage intégral, cette familiale « de guerre » sera alimentée par un moteur quatre cylindres turbo de 250 chevaux qu’on surnomme le T5.

Pour le moment, la motorisation hybride rechargeable (T8) qu’on retrouve dans la S60 conventionnelle ne sera pas offerte, mais il ne serait pas impossible qu’elle s’ajoute à la gamme prochainement. Toutes les Volvo V60 Cross Country 2019 viendront de série avec une boîte automatique à huit rapports, sans oublier les fameux phares à DEL Thor’s Hammer d’une beauté absolument exquise.

Cette nouvelle Volvo familiale arrivera dans les concessionnaires canadiens ce printemps.